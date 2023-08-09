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    • Барриос сыграет со «Спартаком»: его дисквалифицировали на один матч за грубый фол на Макарове

    Барриос сыграет со «Спартаком»: его дисквалифицировали на один матч за грубый фол на Макарове

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос дисквалифицирован на один матч РПЛ за фол на полузащитнике «Динамо» Денисе Макарове.

    • Макаров получил траву после грубого фола со стороны Барриоса.
    • После вмешательства VAR игрок «Зенита» получил красную карточку.
    • Сообщалось, что Барриосу грозит от 3 до 6 матчей дисквалификации.

    «Удар соперника открытыми шипами в голень при попытке сыграть в мяч. Вы знаете, что «Зенит обратился в КДК с просьбой об отмене красной карточки.

    Нам также стало известно, что футболист Макаров имеет травму, мы позвали «Динамо» на заседание в качестве свидетелей, чтобы узнать, какие последствия у Макарова после столкновения с Барриосом.

    ЭСК сегодня утром направила нам заключение, в котором написано, что судья матча Амелин правильно удалил Барриоса на 90+ минуте матча. Комиссия поддерживает решение судьи удалить игрока «Зенита», несмотря на то, что у него не было намерения травмировать игрока «Динамо».

    Макаров тренируется, готовится принять участие в сегодняшней игре, больничный лист не открывался. Между повреждением Макарова и столкновением с Барриосом нет причино-следственно связи с точки зрения получения травмы.

    КДК решил не применять дополнительные дисквалификацию, кроме автоматической. Дисквалификация на 1 матч РПЛ», – сказал Григорьянц.

    • Барриос пропустит матч против «Факела» в 4-м туре.
    • Колумбиец сыграет со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2023 14:55
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1228

      inzek 11 часов назад

      однажды КДК прогнулось под ГАЗ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5733

      neim 17 часов назад

      Барриосу дали возможность удалиться в матче со Спартаком, только и всего.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +385

      Napaleon Banapart 18 часов назад

      Футбольный бог рассудит в матче со Спартаком кто прав кто нет. Но КДК всеравно "резиновое изделие"...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2904

      alefreddy 19 часов назад

      а как может быть по другому у мюллера

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      вальтер79 20 часов назад

      ну что фк пищевик писец вам будет в игре Зенитом не оправдались ваши надежды на дискву бульдога Зенитовского)))))

      0
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      Рейтинг: +292

      erybov1965 20 часов назад

      Ничего нового,кто бы сомневался.Прямая красная и 1 матч дисквалификации,а "светило" до 6 матчей.Но,20.08.23 года матч со Спартаком и Барриос не должен этот матч пропустить.Если бы,матч со Спартаком был следующий-вообще бы не дисквалифицировали.Вот и все объяснение,а то такие сказки рассказали,лучше бы промолчали.Где-то еще так принимали решение, по прямой красной?
























































      4
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      Рейтинг: +5041

      Эном айс 21 час назад

      Ну,хоть здесь кто то с отпуска вышел..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3690

      шахта Заполярная 21 час назад

      Кому то за жест по полной, а кому то за отрыв ноги по минимуму. Так чей тогда орган кдк. А немытые все ноют и плачут.

      6
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      Рейтинг: +440

      JIEGEHDA > шахта Заполярная 19 часов назад

      Отрыв ноги ?? Обычный грубый подкат . Травмы нет . Жест? Ну если для тебя будет норма когда кто-то на поле где твои дети и жена сидят смотря ФУТБОЛ показывают пах то мне нечего говорить

      0
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      Рейтинг: +3690

      шахта Заполярная > JIEGEHDA 14 часов назад

      Ты когда нибудь в футбол играл. Тогда тебе лучше помолчать, чем глупости писать (говорить)

      0
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      Рейтинг: +440

      JIEGEHDA > шахта Заполярная 7 часов назад

      Играл . И играю . И ?

      0
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      Рейтинг: +3690

      шахта Заполярная > JIEGEHDA 44 минуты назад

      Тогда зачем глупости писать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2438

      Болотоход 21 час назад

      Позор газпрому позор!!! Откупили зулуса!)) Был бы на его месте кто другой трешка минимум была! Реально газпром лига - что хотят то и творят! Стыдно товарищи.

      7
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      Рейтинг: +6301

      ySS 21 час назад

      Кто-то сомневался?
      Ахахахаха!

      6
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