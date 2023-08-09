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  • Барриос сыграет со «Спартаком»: его дисквалифицировали на один матч за грубый фол на Макарове

Барриос сыграет со «Спартаком»: его дисквалифицировали на один матч за грубый фол на Макарове

9 августа 2023, 14:55
22

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос дисквалифицирован на один матч РПЛ за фол на полузащитнике «Динамо» Денисе Макарове.

  • Макаров получил траву после грубого фола со стороны Барриоса.
  • После вмешательства VAR игрок «Зенита» получил красную карточку.
  • Сообщалось, что Барриосу грозит от 3 до 6 матчей дисквалификации.

«Удар соперника открытыми шипами в голень при попытке сыграть в мяч. Вы знаете, что «Зенит обратился в КДК с просьбой об отмене красной карточки.

Нам также стало известно, что футболист Макаров имеет травму, мы позвали «Динамо» на заседание в качестве свидетелей, чтобы узнать, какие последствия у Макарова после столкновения с Барриосом.

ЭСК сегодня утром направила нам заключение, в котором написано, что судья матча Амелин правильно удалил Барриоса на 90+ минуте матча. Комиссия поддерживает решение судьи удалить игрока «Зенита», несмотря на то, что у него не было намерения травмировать игрока «Динамо».

Макаров тренируется, готовится принять участие в сегодняшней игре, больничный лист не открывался. Между повреждением Макарова и столкновением с Барриосом нет причино-следственно связи с точки зрения получения травмы.

КДК решил не применять дополнительные дисквалификацию, кроме автоматической. Дисквалификация на 1 матч РПЛ», – сказал Григорьянц.

  • Барриос пропустит матч против «Факела» в 4-м туре.
  • Колумбиец сыграет со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Макаров Денис Барриос Вильмар
Комментарии (22)
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ilichkadr
1691583536
Ну, вот.....а визгу-то визгу было сколько!? Так травмировался бедняжка, что даже больничный лист не открывался.
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Spirit_78
1691583604
Благоразумие восторжествовало. Хочу обратиться к спартачам: это для вас же лучше, у вас и так в 5 туре будет хорошая возможность победить Зенит, который находится в глубоком игровом кризисе, да ещё при этом без кабинетных интриг по дисквалификации игроков соперника.
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anatolich72
1691583784
Этого и следовало ожидать, Газпром рулит, а то малёк расслабились и зенька поплыл.
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Solist345345
1691583801
Кто бы сомневался
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ivany4
1691585932
Ничего неожиданного в этом решении нет. Всегда найдется масса причин принять нужное решение, или изменить его в нужную сторону.
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ySS
1691586489
Кто-то сомневался? Ахахахаха!
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шахта Заполярная
1691589092
Кому то за жест по полной, а кому то за отрыв ноги по минимуму. Так чей тогда орган кдк. А немытые все ноют и плачут.
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erybov1965
1691591349
Ничего нового,кто бы сомневался.Прямая красная и 1 матч дисквалификации,а "светило" до 6 матчей.Но,20.08.23 года матч со Спартаком и Барриос не должен этот матч пропустить.Если бы,матч со Спартаком был следующий-вообще бы не дисквалифицировали.Вот и все объяснение,а то такие сказки рассказали,лучше бы промолчали.Где-то еще так принимали решение, по прямой красной?
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alefreddy
1691593870
а как может быть по другому у мюллера
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Napaleon Banapart
1691599848
Футбольный бог рассудит в матче со Спартаком кто прав кто нет. Но КДК всеравно "резиновое изделие"...
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