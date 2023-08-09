Барриос сыграет со «Спартаком»: его дисквалифицировали на один матч за грубый фол на Макарове

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос дисквалифицирован на один матч РПЛ за фол на полузащитнике «Динамо» Денисе Макарове.

Макаров получил траву после грубого фола со стороны Барриоса.

После вмешательства VAR игрок «Зенита» получил красную карточку.

Сообщалось, что Барриосу грозит от 3 до 6 матчей дисквалификации.

«Удар соперника открытыми шипами в голень при попытке сыграть в мяч. Вы знаете, что «Зенит обратился в КДК с просьбой об отмене красной карточки.

Нам также стало известно, что футболист Макаров имеет травму, мы позвали «Динамо» на заседание в качестве свидетелей, чтобы узнать, какие последствия у Макарова после столкновения с Барриосом.

ЭСК сегодня утром направила нам заключение, в котором написано, что судья матча Амелин правильно удалил Барриоса на 90+ минуте матча. Комиссия поддерживает решение судьи удалить игрока «Зенита», несмотря на то, что у него не было намерения травмировать игрока «Динамо».

Макаров тренируется, готовится принять участие в сегодняшней игре, больничный лист не открывался. Между повреждением Макарова и столкновением с Барриосом нет причино-следственно связи с точки зрения получения травмы.

КДК решил не применять дополнительные дисквалификацию, кроме автоматической. Дисквалификация на 1 матч РПЛ», – сказал Григорьянц.