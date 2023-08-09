Брат Федуна прокомментировал переход Медины из ЦСКА в «Спартак»

Андрей Федун, брат экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал трансфер Хесуса Медины из ЦСКА.
– Как вам трансферы «Спартака»?
– Не могу оценить, я не профессионал.
– Удивились, что в «Спартак» перешел игрок ЦСКА Хесус Медина?
– Нет, почему. Это бизнес – где интереснее, туда и переходят. Главное, чтобы он хорошо играл и радовал болельщиков. Пока рано что-то говорить, посмотрим.
- Медина забил через минуту после дебюта за «Спартак».
- Он поразил ворота «Рубина» (4:1).
Источник: «РБ Спорт»