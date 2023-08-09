«Спартак» хочет купить защитника «Марселя»: из-за его игры объявляли голодовку

«Спартак» заинтересован в трансфере защитника «Марселя» Леонардо Балерди.
По информации «СЭ», 24-летний аргентинец просит очень большую зарплату, поэтому подписать его будет непросто.
Примечательно, что в марте фанат «Марселя» объявил голодовку, чтобы клуб продал Балерди.
- Балерди – центральный защитник.
- Он воспитанник клуба «Бока Хуниорс».
- Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.
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Источник: «Спорт-Экспресс»