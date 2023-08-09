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    • «Спартак» хочет купить защитника «Марселя»: из-за его игры объявляли голодовку

    «Спартак» хочет купить защитника «Марселя»: из-за его игры объявляли голодовку

    «Спартак» заинтересован в трансфере защитника «Марселя» Леонардо Балерди.

    По информации «СЭ», 24-летний аргентинец просит очень большую зарплату, поэтому подписать его будет непросто.

    Примечательно, что в марте фанат «Марселя» объявил голодовку, чтобы клуб продал Балерди.

    • Балерди – центральный защитник.
    • Он воспитанник клуба «Бока Хуниорс».
    • Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2023 13:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 23 часа назад

      на Дуарте с доплатой а на остальные прибавка к зарплате

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