«Спартак» хочет купить защитника «Марселя»: из-за его игры объявляли голодовку

«Спартак» заинтересован в трансфере защитника «Марселя» Леонардо Балерди.

По информации «СЭ», 24-летний аргентинец просит очень большую зарплату, поэтому подписать его будет непросто.

Примечательно, что в марте фанат «Марселя» объявил голодовку, чтобы клуб продал Балерди.

Балерди – центральный защитник.

Он воспитанник клуба «Бока Хуниорс».

Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.

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