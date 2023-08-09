«Спартак» хочет купить защитника «Марселя»: из-за его игры объявляли голодовку

«Спартак» заинтересован в трансфере защитника «Марселя» Леонардо Балерди.

По информации «СЭ», 24-летний аргентинец просит очень большую зарплату, поэтому подписать его будет непросто.

Примечательно, что в марте фанат «Марселя» объявил голодовку, чтобы клуб продал Балерди.