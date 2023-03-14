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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Фанат «Марселя» объявил голодовку, чтобы клуб продал защитника Балерди

    Болельщик «Марселя» добивается ухода из клуба Леонардо Балерди.

    Мужчина объявил голодовку, чтобы 24-летний аргентинец был продан.

    В понедельник он устроил сидячую забастовку возле клубного офиса.

    Фото: твиттер Un Truc de foot

    «Он больше не должен играть за «Марсель», вот и все. В этом нет ничего плохого.

    Я доношу свое послание людям из клуба, никого при этом не оскорбляя», – сказал болельщик.

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    Источник: RMC Sport

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    14.03.2023 13:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3066

      fakeid 14 марта, 16:24

      это не тот мудила, который удалился в первом тайме и обломал мне ставку? тогда я согласен с этим фанатом.

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      Рейтинг: +4079

      raritet 14 марта, 15:12

      Представил себе встречу этих двух Титанов: Балерди и этого недоумка. Еще чуть -чуть и эти дебилы будут решать трансферную политику клуба, кого выпускать на поле в старте...так какого хрена не пошел в тренеры?

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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr 14 марта, 15:08

      Ой, дурак! По роже и не скажешь, что собрался голодать.

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 14 марта, 14:55

      Надеюсь, хоть на похороны клуб скинется.
      :)))

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      Рейтинг: +1679

      Benifacto 14 марта, 14:34

      слабовато, сразу бы требовал чтоб тебя поставили решать трансферную политику клуба, че мелочиться то!

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      Рейтинг: +912

      Таврида 14 марта, 14:24

      Даже палатку не поставил. Планирует, наверное, голодать с перерывами на обед в местной кафешке.

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