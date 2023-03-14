Фанат «Марселя» объявил голодовку, чтобы клуб продал защитника Балерди

это не тот мудила, который удалился в первом тайме и обломал мне ставку? тогда я согласен с этим фанатом.
Болельщик «Марселя» добивается ухода из клуба Леонардо Балерди.
Мужчина объявил голодовку, чтобы 24-летний аргентинец был продан.
В понедельник он устроил сидячую забастовку возле клубного офиса.
Фото: твиттер Un Truc de foot
«Он больше не должен играть за «Марсель», вот и все. В этом нет ничего плохого.
Я доношу свое послание людям из клуба, никого при этом не оскорбляя», – сказал болельщик.