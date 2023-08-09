«Зенит» начал переговоры по трансферу игрока сборной Италии

«Зенит» вступил в переговоры по трансферу полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло, сообщает журналист Ягиз Сабунчуглу в соцсетях.

Ранее сообщалось, что неназванная российская команда готова заплатить за итальянца 35 миллионов евро. Ему предложена зарплата 8 миллионов евро в год.

24-летний итальянец в Турции с зимы.

Игрок стоит 27 миллионов.

Сейчас у Дзаньоло паховое растяжение.

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