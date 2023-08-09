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    • «Зенит» начал переговоры по трансферу игрока сборной Италии

    «Зенит» начал переговоры по трансферу игрока сборной Италии

    «Зенит» вступил в переговоры по трансферу полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло, сообщает журналист Ягиз Сабунчуглу в соцсетях.

    Ранее сообщалось, что неназванная российская команда готова заплатить за итальянца 35 миллионов евро. Ему предложена зарплата 8 миллионов евро в год.

    • 24-летний итальянец в Турции с зимы.
    • Игрок стоит 27 миллионов.
    • Сейчас у Дзаньоло паховое растяжение.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.08.2023 13:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      Yuri-Yuri-google 20 часов назад

      Что же ты за животное такое которое срет везде? А это же свиноматка которая будет жрать даже брамантан ради побед(конченых)

      0
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      Рейтинг: +2438

      Болотоход 21 час назад

      позор баклажанам! только это не до ро зу мение может 35 дать за шлак

      1
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      Рейтинг: +136

      Slavan52 22 часа назад

      Да ст лет не нужен. Нужен забивной нап

      0
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      Рейтинг: +1827

      Таврида 23 часа назад

      Наконец-то узнали! А то всё гадали, кто в России может купить игрока за 35 миллионов евро и положить ему зарплату 8 миллионов евро.

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