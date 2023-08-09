«Зенит» начал переговоры по трансферу игрока сборной Италии

Что же ты за животное такое которое срет везде? А это же свиноматка которая будет жрать даже брамантан ради побед(конченых)
«Зенит» вступил в переговоры по трансферу полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло, сообщает журналист Ягиз Сабунчуглу в соцсетях.
Ранее сообщалось, что неназванная российская команда готова заплатить за итальянца 35 миллионов евро. Ему предложена зарплата 8 миллионов евро в год.
- 24-летний итальянец в Турции с зимы.
- Игрок стоит 27 миллионов.
- Сейчас у Дзаньоло паховое растяжение.
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