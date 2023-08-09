Клуб РПЛ предложил за Дзаньоло 35 миллионов

Один из клубов РПЛ нацелился на полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло. Об этом написал в твиттере турецкий журналист Кадир Четинчали.

Неназванная команда готова заплатить за итальянца 35 миллионов евро. Ему предложена зарплата 8 миллионов евро в год.

Игрок не торопится отвечать согласием.