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    Клуб РПЛ предложил за Дзаньоло 35 миллионов

    Один из клубов РПЛ нацелился на полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло. Об этом написал в твиттере турецкий журналист Кадир Четинчали.

    Неназванная команда готова заплатить за итальянца 35 миллионов евро. Ему предложена зарплата 8 миллионов евро в год.

    Игрок не торопится отвечать согласием.

    • 24-летний итальянец в Турции с зимы.
    • Игрок стоит 27 миллионов.
    • Сейчас у Дзаньоло паховое растяжение.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.08.2023 09:08
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +14845

      Skull_Boy 9 августа, 13:31

      Вот они гении питорского клуба покупать поломанного лавочника за 35 млн, а тем временем цена на газ повысилась для ВНУТРЕННЕГО потребления гражданскими и грабь народ покупай оленя или чернозадого, где главное выиграть никому не нужный чемпионат параши по футболу

      1
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      Рейтинг: +5691

      fakeid > Skull_Boy 9 августа, 13:50

      skullяга скулящая и визжащая, при чём тут газ, если за малкома деньги есть?

      1
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      Рейтинг: +11

      Renan. > Skull_Boy 22 часа назад

      Иди член соси

      1
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      Рейтинг: +14845

      Skull_Boy > fakeid 19 часов назад

      Любая валютная транзакция в Россию заморожена олень

      0
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      Рейтинг: +5691

      fakeid > Skull_Boy 17 часов назад

      пздц ты даун. есть банки не под санкциями, один из них твой любимый: на газ начинается, на промбанк заканчивается. даже лошади через него прогоняют свои трансферы, уже известно.

      0
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      Рейтинг: +21821

      derrik2000 9 августа, 11:50

      "Неназванная команда готова заплатить за итальянца 35 миллионов евро. "

      Про "неназванную команду" очень даже интригующе, НО только не у нас в России.
      )))

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      Рейтинг: +5691

      fakeid 9 августа, 10:31

      интрига! у кого есть 35 лямов?) гы-гы!

      3
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      Рейтинг: +2599

      Челнинец > fakeid 9 августа, 11:35

      Да тут к бабке не ходи что б_о_м_ж_а_т_н_я, у остальных нет столько денег

      0
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      Рейтинг: +548

      Айболид > Челнинец 20 часов назад

      У "остальных" есть , но на судей берегут .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +452

      Houston 9 августа, 10:01

      Интересно, кто же ещё у нас 8 лямов за сезон может на карточку отгрузить?)))
      Валера наверное весь Ростов заставил скинуться?)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +899

      Илья Егоров 9 августа, 09:59

      Усиление для Юрана!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 9 августа, 09:53

      Свини наверно!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2437

      Болотоход > paracetamol 9 августа, 10:14

      Ага! С газпрома.Точно сказал.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2437

      Болотоход 9 августа, 09:51

      Только блеклые) тут и ежу понятно!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3661

      FRZZ 9 августа, 09:30

      Кроме Зенита кто может предложить 35 миллионов?
      И еще зарплата 8 мил. евро в год... Но думаю он не перейдёт, по известным событиям, предпочтёт остаться в Турции.

      2
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      Рейтинг: +3837

      acor94 9 августа, 09:19

      Надеюсь это Московские команды

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2437

      Болотоход > acor94 9 августа, 09:50

      Не смеши людей

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1378

      rac531 9 августа, 09:15

      Интересног, что за клуб?
      Может быть Волгарь или Томь?

      6
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      Рейтинг: +3027

      фанат джигурды > rac531 23 часа назад

      Сочи. В этом году рекордная продажа горячей кукурузы, пончиков и халуп со шконкой и туалетом на улице за 5000 сутки.

      1
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