Вот они гении питорского клуба покупать поломанного лавочника за 35 млн, а тем временем цена на газ повысилась для ВНУТРЕННЕГО потребления гражданскими и грабь народ покупай оленя или чернозадого, где главное выиграть никому не нужный чемпионат параши по футболу
Один из клубов РПЛ нацелился на полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло. Об этом написал в твиттере турецкий журналист Кадир Четинчали.
Неназванная команда готова заплатить за итальянца 35 миллионов евро. Ему предложена зарплата 8 миллионов евро в год.
Игрок не торопится отвечать согласием.
- 24-летний итальянец в Турции с зимы.
- Игрок стоит 27 миллионов.
- Сейчас у Дзаньоло паховое растяжение.