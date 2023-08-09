Абаскаль рассказал, что случилось со «Спартаком» после перерыва: клуб пропустил 3 гола за 10 минут

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы над «Пари НН» (5:4) в Кубке ответил на вопрос о неудачном начале второго тайма.

«Спартак» пропустил 3 гола за 10 минут сразу после перерыва.

«Спартак» проигрывал до 80-й минуты, но вырвал победу.

Московский клуб выиграл все 5 матчей на старте сезона.

– Что произошло в начале второго тайма?

– Нехватка опыта, концентрации, это нам дорогого стоило. Мы пропустили целых три гола, но реакция была фантастическая, и мы добились нужного результата.

– Момент с отмененным голом с психологической точки зрения имел нагрузку на вас?

– Я как тренер нормально пережил момент, как и футболисты. Это бывает в современном футболе, было нарушение правил. Главное, что ребята не остановились и бились до самого конца, оставили себя полностью на поле

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