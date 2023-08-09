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    • Абаскаль рассказал, что случилось со «Спартаком» после перерыва: клуб пропустил 3 гола за 10 минут

    Абаскаль рассказал, что случилось со «Спартаком» после перерыва: клуб пропустил 3 гола за 10 минут

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы над «Пари НН» (5:4) в Кубке ответил на вопрос о неудачном начале второго тайма.

    • «Спартак» пропустил 3 гола за 10 минут сразу после перерыва.
    • «Спартак» проигрывал до 80-й минуты, но вырвал победу.
    • Московский клуб выиграл все 5 матчей на старте сезона.

    – Что произошло в начале второго тайма?

    – Нехватка опыта, концентрации, это нам дорогого стоило. Мы пропустили целых три гола, но реакция была фантастическая, и мы добились нужного результата.

    – Момент с отмененным голом с психологической точки зрения имел нагрузку на вас?

    – Я как тренер нормально пережил момент, как и футболисты. Это бывает в современном футболе, было нарушение правил. Главное, что ребята не остановились и бились до самого конца, оставили себя полностью на поле

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.08.2023 00:07
    Комментарии4
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      Рейтинг: +19268

      NewLife 9 августа, 10:21

      Действительно, этот провал в начале второго тайма был вызван отсутствием опыта, волнением и ненужной самоуверенностью.

      0
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      Рейтинг: +1228

      inzek 9 августа, 02:33

      обычно я валидольно такие матчи смотрю, но именно сегодня был уверен, что выгрызем победу. и даже в основное время.

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      Рейтинг: +24938

      DOCTOR PENALTY 9 августа, 00:41

      У кого очко не сыграет в такой момент. ) "*

      0
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      Рейтинг: +1568

      Спартач80 9 августа, 00:19

      Немытые весь сайт бы соплями измазали,произойди такой момент с Зенитом.

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