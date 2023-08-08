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    • Абаскаль оценил победу «Спартака» над «Пари НН» со счетом 5:4

    Абаскаль оценил победу «Спартака» над «Пари НН» со счетом 5:4

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Пари НН» (5:4) в Fonbet Кубке России.

    – Довольны ли вы победой с учетом того, что вы пропустили четыре мяча?

    – Доволен, потому что «Спартак» продлил серию и достиг 15 матчей без поражений на домашнем стадионе. Это очень важно. Игроки и болельщики чувствовали страсть, поэтому сегодня мы довольны.

    В любом случае каждое действие рождает какую‑то реакцию. Если есть ошибка, то должна последовать реакция, и сегодня она была правильной.

    Мы поплатились за неопытность футболистов. У нас молодая команда. Проведя 30 минут очень хорошо, одни из лучших, в силу неопытности подумали, что всe сделано. Тем не менее добились командной победы.

    • Московский клуб выиграл все 5 матчей на старте сезона.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ и группе Fonbet Кубка России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.08.2023 23:42
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