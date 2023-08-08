Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Макаров прошел медобследование: известно, какая дисквалификация грозит Барриосу

    Макаров прошел медобследование: известно, какая дисквалификация грозит Барриосу

    Полузащитник «Динамо» Денис Макаров прошел медобследование после травмы, полученной в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом».

    • Макаров получил траву после грубого фола со стороны Вильмара Барриоса.
    • После вмешательства VAR игрок «Зенита» получил красную карточку.

    По информации «СЭ», Макаров избежал серьезного повреждения. Во вторник он провел тренировку, не исключено его участие в кубковом матче с «Краснодаром» 9 августа.

    Из-за отсутствия травмы у Макарова КДК РФС вряд ли дисквалифицирует Барриоса больше, чем на три матча.

    Европейский футбол возвращается: забирайте бонус в 17000₽ и следите за главными матчами!

    Новости по теме
    Хусаинов – о дисквалификации Барриоса: «В регламенте написано минимум три игры, а решение – один матч» 47
    Барриос сыграет со «Спартаком»: его дисквалифицировали на один матч за грубый фол на Макарове 25
    Барриосу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей за фол на Макарове 46
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2023 20:50
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2904

      alefreddy 22 часа назад

      Дуарте не слишком жалели при дисквалификации

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      jabba-the-hat 9 августа, 00:45

      "Макаров получил траву..." Ну и норм ему, какая вообще дисква?!))))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2904

      alefreddy 8 августа, 23:07

      три матча это нормально но мюллер не допустит этого

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13028

      Вомбат 8 августа, 21:30

      Фол Барриоса был на КК, но он был неумышленным. Напомню, что фол Мелехина на Клаудиньо судья вообще не свистнул. Хотя наступ шипами на колено лежащего игрока с продавливанием колена и рывком был явно умышленным. Вердикт КДК был таков - фол был и заслуживал желтой карточки. Это к вопросу об так называемом "админресурсе Газпрома", а на самом деле о ***** стандартах красно-белого судейского корпуса.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +440

      JIEGEHDA > Вомбат 8 августа, 21:42

      Да без разницы можешь хоть миллион примеров привести . Всё равно фаны Спартака будут кричать . Фол был . Красная есть . И всё. Нет . Тут щас дадут целых три матча . Каждый тут прямые красные но всем пофигу . Главное тут что? Правильно . Убрать лучшего опорника РПЛ перед матчем со Спартаком . Только смысла не вижу . Зенит и так буксует а Спартак в хорошей форме .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      Benifacto > Вомбат 9 августа, 10:07

      в смысле неумышленным? а то что он сорвал контр атаку? этого не было? а то что он знал что не успевает, но пошёл на такую подляну! я не фанат Спартака....но фол подлейший!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +440

      JIEGEHDA > Benifacto 9 августа, 11:20

      Фол был . Красная есть .не отрицаю . Подлый грубый фол . Но таких фолов много . Есть даже жёстче фолы но на жёлтые только . Есть так же фолы где ты обошёл троих а потом тебя цепляют . Такие фолы вообще бесят и выводят игрока . Много фолов . Есть фол удар в висок , локоть .так же жёлтая . Можно в нос попасть и нос сломать (на всю жизнь) но жёлтая :) в данном случае речь скорее о дискве . Один матч не страшно а вот второй Спартак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1068

      партизан84 8 августа, 21:16

      Во-первых, Рафик был полностью невиновным...

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 