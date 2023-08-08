Макаров прошел медобследование: известно, какая дисквалификация грозит Барриосу

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров прошел медобследование после травмы, полученной в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом».

Макаров получил траву после грубого фола со стороны Вильмара Барриоса.

После вмешательства VAR игрок «Зенита» получил красную карточку.

По информации «СЭ», Макаров избежал серьезного повреждения. Во вторник он провел тренировку, не исключено его участие в кубковом матче с «Краснодаром» 9 августа.

Из-за отсутствия травмы у Макарова КДК РФС вряд ли дисквалифицирует Барриоса больше, чем на три матча.

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