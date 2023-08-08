Макаров прошел медобследование: известно, какая дисквалификация грозит Барриосу

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров прошел медобследование после травмы, полученной в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом».
- Макаров получил траву после грубого фола со стороны Вильмара Барриоса.
- После вмешательства VAR игрок «Зенита» получил красную карточку.
По информации «СЭ», Макаров избежал серьезного повреждения. Во вторник он провел тренировку, не исключено его участие в кубковом матче с «Краснодаром» 9 августа.
Из-за отсутствия травмы у Макарова КДК РФС вряд ли дисквалифицирует Барриоса больше, чем на три матча.
Европейский футбол возвращается: забирайте бонус в 17000₽ и следите за главными матчами!
Источник: «Спорт-Экспресс»