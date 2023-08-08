Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Макаров прошел медобследование: известно, какая дисквалификация грозит Барриосу

Макаров прошел медобследование: известно, какая дисквалификация грозит Барриосу

8 августа 2023, 20:50
8

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров прошел медобследование после травмы, полученной в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом».

  • Макаров получил траву после грубого фола со стороны Вильмара Барриоса.
  • После вмешательства VAR игрок «Зенита» получил красную карточку.

По информации «СЭ», Макаров избежал серьезного повреждения. Во вторник он провел тренировку, не исключено его участие в кубковом матче с «Краснодаром» 9 августа.

Из-за отсутствия травмы у Макарова КДК РФС вряд ли дисквалифицирует Барриоса больше, чем на три матча.

Европейский футбол возвращается: забирайте бонус в 17000₽ и следите за главными матчами!

Еще по теме:
Макаров – о «Кайсериспоре»: «Мне сказали, что не выплачивают зарплату из-за политических мотивов» 4
Макаров из «Крыльев» сравнил себя с Роббеном 9
Макаров – о Гусеве: «Он больше не возглавит клуб РПЛ» 11
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Макаров Денис Барриос Вильмар
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
партизан84
1691518594
Во-первых, Рафик был полностью невиновным...
Ответить
Вомбат
1691519442
Фол Барриоса был на КК, но он был неумышленным. Напомню, что фол Мелехина на Клаудиньо судья вообще не свистнул. Хотя наступ шипами на колено лежащего игрока с продавливанием колена и рывком был явно умышленным. Вердикт КДК был таков - фол был и заслуживал желтой карточки. Это к вопросу об так называемом "админресурсе Газпрома", а на самом деле о ***** стандартах красно-белого судейского корпуса.
Ответить
alefreddy
1691525222
три матча это нормально но мюллер не допустит этого
Ответить
jabba-the-hat
1691531126
"Макаров получил траву..." Ну и норм ему, какая вообще дисква?!))))))))
Ответить
alefreddy
1691582498
Дуарте не слишком жалели при дисквалификации
Ответить
Главные новости
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
21:40
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
21:18
2
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
20:55
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
20:48
7
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
20:25
5
Сафонов высказался о попадании в топ-10 лучших вратарей года
19:57
2
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
19:43
12
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
19:19
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
18:51
5
Все новости
Все новости
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
21:53
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
21:27
3
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
20:40
1
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
20:40
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
19:43
12
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
9
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
9
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
13
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
2
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
18
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
13
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
3
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
4
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
2
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+