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    У «Динамо» очень много предложений по Захаряну

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал об интересе многих клубов к полузащитнику Арсену Захаряну.

    «Естественно, у нас очень много предложений по Арсену, мы находимся в переговорах со многими клубами.

    Детали переговоров, конечно, не комментируем. Будем информировать всех по факту совершения сделок, как это обычно у нас и происходит

    Есть ли страх, что после наших отказов другие клубы не захотят приобретать Захаряна? Мы делаем свою работу, руководствуясь исключительно интересами клуба «Динамо», и осознанно принимаем те или иные решения», – сказал Пивоваров.

    • Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Арсен забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
    • Ранее его пытались купить «Лацио», «Аякс», «Фейеноорд» и «Галатасарай».

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    Источник: ТАСС

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    07.08.2023 15:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2075

      Fialet 7 августа, 20:02

      Чем дальше, тем смешнее.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9882

      САДЫЧОК 7 августа, 19:02

      Никому , он не нужен -медленный , средний футболист !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2436

      Болотоход 7 августа, 17:50

      бзянит бзянит бзянит

      0
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      Рейтинг: +350

      odessakmv 7 августа, 17:45

      шаверм по стране несчесть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2572

      моэм 7 августа, 17:19

      Этому ходячему анекдоту уже лет 200 , и у него огромная борода .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +298

      Bez Imeni 7 августа, 17:09

      Не стоит он 15 миллонов

      0
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