У «Динамо» очень много предложений по Захаряну

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал об интересе многих клубов к полузащитнику Арсену Захаряну.

«Естественно, у нас очень много предложений по Арсену, мы находимся в переговорах со многими клубами.

Детали переговоров, конечно, не комментируем. Будем информировать всех по факту совершения сделок, как это обычно у нас и происходит

Есть ли страх, что после наших отказов другие клубы не захотят приобретать Захаряна? Мы делаем свою работу, руководствуясь исключительно интересами клуба «Динамо», и осознанно принимаем те или иные решения», – сказал Пивоваров.