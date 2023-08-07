У «Динамо» очень много предложений по Захаряну

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал об интересе многих клубов к полузащитнику Арсену Захаряну.
«Естественно, у нас очень много предложений по Арсену, мы находимся в переговорах со многими клубами.
Детали переговоров, конечно, не комментируем. Будем информировать всех по факту совершения сделок, как это обычно у нас и происходит
Есть ли страх, что после наших отказов другие клубы не захотят приобретать Захаряна? Мы делаем свою работу, руководствуясь исключительно интересами клуба «Динамо», и осознанно принимаем те или иные решения», – сказал Пивоваров.
- Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Арсен забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
- Ранее его пытались купить «Лацио», «Аякс», «Фейеноорд» и «Галатасарай».
Источник: ТАСС