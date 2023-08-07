«Бавария» отреагировала на обвинения советника Мане в расизме

«Бавария» сделала заявление в связи с резонансным высказыванием Бакари Сиссе.

Ранее советник Садио Мане обвинил мюнхенский клуб в расизме.

«Обвинения в расизме, которые снова выдвигаются окружением Садио, были необоснованными с самого начала. «Бавария» ценила Мане как человека и как игрока.

К сожалению, наши общие цели, которые мы ставили перед собой, не были выполнены. Так бывает в футболе.

Желаем Садио всего наилучшего и успехов в его новом клубе!» – говорится в заявлении.