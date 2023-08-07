«Бавария» отреагировала на обвинения советника Мане в расизме

«Бавария» сделала заявление в связи с резонансным высказыванием Бакари Сиссе.
Ранее советник Садио Мане обвинил мюнхенский клуб в расизме.
«Обвинения в расизме, которые снова выдвигаются окружением Садио, были необоснованными с самого начала. «Бавария» ценила Мане как человека и как игрока.
К сожалению, наши общие цели, которые мы ставили перед собой, не были выполнены. Так бывает в футболе.
Желаем Садио всего наилучшего и успехов в его новом клубе!» – говорится в заявлении.
- Форварда продали «Аль-Насру» за 30 миллионов евро.
- Мане провел в «Баварии» один сезон.
- Статистика сенегальца: 38 матчей, 12 голов, 6 ассистов.
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