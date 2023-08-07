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    Федун назвал позицию, требующую усиления в «Спартаке»

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что московская команда нуждается в усилении центра обороны.

    «Если еще купим качественного центрального защитника, тогда можно будет оценить трансферную кампанию.

    Сначала надо победить «Урал», чтобы прийти с 12 очками к этому дню. Оценку можно будет поставить после игры с «Зенитом» 20 августа.

    В зависимости от этого можно уже будет делать прогноз на сезон», – сказал Федун.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2023 11:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +127

      Купа Купыч 7 августа, 17:00

      Позиция требующая усиления-пресс-атташе.Сейчас вместо него леди из бара трындит.

      0
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 7 августа, 11:59

      так и так всем ясно про дырявую оборону и ставить какие то цели без хотя бы ЦЗ трудно

      1
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      Рейтинг: +21215

      Cleaner > alefreddy 7 августа, 14:39

      Нападение у Спартака лучше? Еврокубков на вас нет, чтобы показать, что такое Спартак на самом деле...

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