Федун назвал позицию, требующую усиления в «Спартаке»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что московская команда нуждается в усилении центра обороны.

«Если еще купим качественного центрального защитника, тогда можно будет оценить трансферную кампанию.

Сначала надо победить «Урал», чтобы прийти с 12 очками к этому дню. Оценку можно будет поставить после игры с «Зенитом» 20 августа.

В зависимости от этого можно уже будет делать прогноз на сезон», – сказал Федун.