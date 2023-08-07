Федун назвал позицию, требующую усиления в «Спартаке»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что московская команда нуждается в усилении центра обороны.
«Если еще купим качественного центрального защитника, тогда можно будет оценить трансферную кампанию.
Сначала надо победить «Урал», чтобы прийти с 12 очками к этому дню. Оценку можно будет поставить после игры с «Зенитом» 20 августа.
В зависимости от этого можно уже будет делать прогноз на сезон», – сказал Федун.
- «Спартак» победил «Оренбург» (3:2), «Балтику» (2:1) и «Рубин» (4:1).
- Команда стартовала в РПЛ лучше, чем в последнем чемпионском сезоне.
Источник: «Спорт-Экспресс»