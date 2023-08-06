Зарема сравнила игроков РПЛ с щенками

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова считает, что ряд игроков РПЛ хотели бы уехать в более сильный чемпионат.

«Краснодар» стал другим при Ивиче, но ментально они о-о-очень далеки от чемпионства, не могут удерживать победный счет, у них мандраж при забитом голе. И Эдуард Сперцян, как только закроется трансферное окно, может сникнуть. Аналогичное произошло с талантливым Арсеном Захаряном.

К сожалению, наши футболисты сейчас напоминают щенков в зоомагазине, с надеждой смотрящих на любой клуб, который возьмет их в сильный чемпионат», – сказала Зарема.