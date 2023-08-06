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Зарема сравнила игроков РПЛ с щенками

6 августа 2023, 15:45
10

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова считает, что ряд игроков РПЛ хотели бы уехать в более сильный чемпионат.

«Краснодар» стал другим при Ивиче, но ментально они о-о-очень далеки от чемпионства, не могут удерживать победный счет, у них мандраж при забитом голе. И Эдуард Сперцян, как только закроется трансферное окно, может сникнуть. Аналогичное произошло с талантливым Арсеном Захаряном.

К сожалению, наши футболисты сейчас напоминают щенков в зоомагазине, с надеждой смотрящих на любой клуб, который возьмет их в сильный чемпионат», – сказала Зарема.

  • Купить Захаряна год назад пытался «Челси».
  • Сперцяном сейчас интересуется «Аякс».
  • Упомянутый «Краснодар» стартовал в РПЛ с 3 побед.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (10)
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Andrew01
1691326917
Зачем постить домохозяйку? Ну бред же начинает говорить, понятно, что за годы в клубе немного поднатаскалась в футбольных вопросах, но всё равно большей частью несет бред... свои домыслы, основанные на высказываниях других.
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Иван Петров 1986
1691326919
А что, все правильно сказала.
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slavа0508
1691330453
Может оно и так ....но в принципе так жизнь устроена ...Зарема сама в молодости думаю смотрела на обеспеченных мужиков щенячьими глазками и хвостиком виляла ...
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Вомбат
1691331991
В ее словах есть резон, но про Сперцяна она сказала чепуху. Он игрок сборной Армении. У него нет еврокубков, зато есть ЧЕ, ЧМ и ЛН., Более того, он лидер сборной. При живом Мхитаряне это слишком большая ответственность, чтобы взять и сникнуть.
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Красногорск_Фан
1691333872
А ее можно сравнить с самкой собаки ))) слишком много ее в новостях. Я был лучше почитал про детский и юношеский футбол, женскую сборную.
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odessakmv
1691346940
по себе меряет: смотрела снизу вверх щенячими глазами стоя на коленях, понравилось или нет? может пригреет?
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