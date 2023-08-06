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    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Зарема сравнила игроков РПЛ с щенками

    Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова считает, что ряд игроков РПЛ хотели бы уехать в более сильный чемпионат.

    «Краснодар» стал другим при Ивиче, но ментально они о-о-очень далеки от чемпионства, не могут удерживать победный счет, у них мандраж при забитом голе. И Эдуард Сперцян, как только закроется трансферное окно, может сникнуть. Аналогичное произошло с талантливым Арсеном Захаряном.

    К сожалению, наши футболисты сейчас напоминают щенков в зоомагазине, с надеждой смотрящих на любой клуб, который возьмет их в сильный чемпионат», – сказала Зарема.

    • Купить Захаряна год назад пытался «Челси».
    • Сперцяном сейчас интересуется «Аякс».
    • Упомянутый «Краснодар» стартовал в РПЛ с 3 побед.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.08.2023 15:45
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +350

      odessakmv 6 августа, 21:35

      по себе меряет: смотрела снизу вверх щенячими глазами стоя на коленях, понравилось или нет? может пригреет?

      0
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      Рейтинг: +7182

      Красногорск_Фан 6 августа, 17:57

      А ее можно сравнить с самкой собаки ))) слишком много ее в новостях. Я был лучше почитал про детский и юношеский футбол, женскую сборную.

      1
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      Рейтинг: +13028

      Вомбат 6 августа, 17:26

      В ее словах есть резон, но про Сперцяна она сказала чепуху. Он игрок сборной Армении. У него нет еврокубков, зато есть ЧЕ, ЧМ и ЛН., Более того, он лидер сборной. При живом Мхитаряне это слишком большая ответственность, чтобы взять и сникнуть.

      0
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      Рейтинг: +27152

      slavutiq70 6 августа, 17:00

      Может оно и так ....но в принципе так жизнь устроена ...Зарема сама в молодости думаю смотрела на обеспеченных мужиков щенячьими глазками и хвостиком виляла ...

      2
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      Рейтинг: +4588

      Иван Петров 1986 6 августа, 16:01

      А что, все правильно сказала.

      5
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      Рейтинг: +1166

      Andrew01 6 августа, 16:01

      Зачем постить домохозяйку? Ну бред же начинает говорить, понятно, что за годы в клубе немного поднатаскалась в футбольных вопросах, но всё равно большей частью несет бред... свои домыслы, основанные на высказываниях других.

      2
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      Рейтинг: +4588

      Иван Петров 1986 > Andrew01 6 августа, 16:02

      А кто тут бред не несет?

      1
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      Рейтинг: +1166

      Andrew01 > Иван Петров 1986 6 августа, 16:12

      Ну сравнивать футболистов и щенков, так себе сравнение. Про Сперцяна тоже домыслы, возможно через меся-полтора будет игровой спад, но потом снова подъем, и это никак не связано с трансферным окном, а спад Захаряна связан больше с играми агентов, которые хотят заработать больше, а не устроить игрока в хорошую команду. Если игрок хочет уехать и клуб готов отпустить, понимая необходимость этого игроку, то никто не будет чинить препятствий. Аршавин в своё время уехал в Арсенал и зп в 2 раза ниже стала, он хотел и уехал. А сейчас агент решает поедет игрок или нет, смотря сколько агентских заплатят.

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      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Andrew01 6 августа, 16:48

      Так "бред несет" или возмутило сравнение ? И в принципе, если ваши мнения не совпадают, то это еще не значит, что бред несет она, а не ты...

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      Рейтинг: +2282

      Ловкий Бубен > Иван Петров 1986 6 августа, 17:45

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