Мор объяснил провал «Ростова» в матче с «Крыльями»

Бывший спартаковец Эдуард Мор проанализировал матч третьего тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом» (5:1).

Ростовчане идут в таблице 7-ми.

У них в сезоне РПЛ победа, ничья и поражение.

Впереди у «Ростова» кубковый матч с «Уралом» (8 августа).

«У «Ростова» не было Максима Осипенко в обороне. Я еще в прошлом сезоне говорил, с ним и без него – это две разные команды. Осипенко головой играет, партнерами командует, в отборе хорош, атаки начинает. Это важная причина, безусловно.

Второе – «Крылья» были в своей стихии, им удавались быстрые атаки, и главное, они забили то, что создали. Когда команда с самого начала реализует моменты, то ловит кураж, а другая, наоборот, теряется.

Третье – Игорь Осинькин, тренер «Крыльев», правильно сделал, что упростил игру, решив встречать ростовчан на своей половине поля. Потому что те хорошо выходят из-под прессинга и используют свободные зоны.

Плюс еще один фактор: видно, что у игроков «Крыльев» сейчас легкие ноги. Это бросается в глаза в каждой игре. Даже можно вспомнить их победу в стартовом туре над «Ахматом», самарцы тогда опережали соперников. С одной стороны, это хорошо на старте сезона, но команда может «просесть» позже. Когда я сам играл за «Сатурн», мы всегда очень хорошо подходили к сезону, обыгрывали на старте всех – нам было все равно, кто соперник. А потом на пять игр ноги «забивались», не бежали – как бы ты ни хотел! Так что тут тонкая грань. Если у команды есть мастерство и она может в тот момент, когда ноги тяжелое, брать очки за счет класса, это все нивелируется. А если мастерства нет, сложнее пройти такой период без спадов», – сказал Мор.