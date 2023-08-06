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    Мор объяснил провал «Ростова» в матче с «Крыльями»

    Бывший спартаковец Эдуард Мор проанализировал матч третьего тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом» (5:1).

    • Ростовчане идут в таблице 7-ми.
    • У них в сезоне РПЛ победа, ничья и поражение.
    • Впереди у «Ростова» кубковый матч с «Уралом» (8 августа).

    «У «Ростова» не было Максима Осипенко в обороне. Я еще в прошлом сезоне говорил, с ним и без него – это две разные команды. Осипенко головой играет, партнерами командует, в отборе хорош, атаки начинает. Это важная причина, безусловно.

    Второе – «Крылья» были в своей стихии, им удавались быстрые атаки, и главное, они забили то, что создали. Когда команда с самого начала реализует моменты, то ловит кураж, а другая, наоборот, теряется.

    Третье – Игорь Осинькин, тренер «Крыльев», правильно сделал, что упростил игру, решив встречать ростовчан на своей половине поля. Потому что те хорошо выходят из-под прессинга и используют свободные зоны.

    Плюс еще один фактор: видно, что у игроков «Крыльев» сейчас легкие ноги. Это бросается в глаза в каждой игре. Даже можно вспомнить их победу в стартовом туре над «Ахматом», самарцы тогда опережали соперников. С одной стороны, это хорошо на старте сезона, но команда может «просесть» позже. Когда я сам играл за «Сатурн», мы всегда очень хорошо подходили к сезону, обыгрывали на старте всех – нам было все равно, кто соперник. А потом на пять игр ноги «забивались», не бежали – как бы ты ни хотел! Так что тут тонкая грань. Если у команды есть мастерство и она может в тот момент, когда ноги тяжелое, брать очки за счет класса, это все нивелируется. А если мастерства нет, сложнее пройти такой период без спадов», – сказал Мор.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.08.2023 12:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +781

      eugen-han 6 августа, 17:39

      Мастерства у них не отнять. Так что Мору не надо переживать по этому поводу.

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      Рейтинг: +350

      odessakmv 6 августа, 14:43

      Ростовчане хорошо выходят из под прессинга???? да над их привозам при розыгрыше от своей штрафной не стебется только ленивый

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      Рейтинг: +1367

      mama1991 6 августа, 13:33

      дэми мор

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      Рейтинг: +13028

      Вомбат 6 августа, 13:16

      Все названные причины не объясняют 1:5. Не надо быть бывшим футболистом, чтобы не заметить как расслабленно вчера играл Ростов. Команда выполнила сверхзадачу на первый круг чемпионата - отобрала у Зенита 2 очка. После этого можно и отдохнуть. Все равно ведь Ростов не вылетит. Для этого в РПЛ есть Балтика и Факел или Оренбург. А Крылья пусть бегают и выигрывают.

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      Рейтинг: +56581

      MaxRnD > Вомбат 6 августа, 13:25

      Там Песьков в своём репертуаре - 2-а привёз железно, а третий 50/50 обязан был брать, ибо летел по его росту и прямо в него

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      Рейтинг: +6300

      ySS > MaxRnD 6 августа, 13:51

      Оборона опаздывала в каждом голевом моменте, и Песьяков обреченно не выручал.

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      Рейтинг: +56581

      MaxRnD > ySS 6 августа, 14:08

      Ну, как бы она не опаздывала, а 2,5 мяча чисто его подарок

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      Рейтинг: +15716

      Алексей З 6 августа, 13:03

      "Ростов хорошо выходит из под прессинга", дальше можно уже не читать.
      Осипенко это потеря , а в целом не их день, так бывает. Мастерства там маловато, с физикой у всех сейчас нормуль , а вот фарт может изменить.

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