Кучаев прокомментировал трансферы Фернандеса и Медины в «Зенит» и «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался о переходах Марио Фернандеса и Хесуса Медины в «Зенит» и «Спартак» соответственно.

Фернандес перешел в «Зенит» как свободный агент.

Он провел в ЦСКА 10 сезонов.

«Спартак» купил Медину за 6 миллионов евро.

«Это дело каждого. Я не берусь судить людей, когда не знаю всю ситуацию. Говорить что-то плохое в адрес Марио Фернандеса и Медины я точно не буду – это их выбор и их жизнь. Последствия переживать будут они», – сказал Кучаев.