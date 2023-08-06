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    • Кучаев прокомментировал трансферы Фернандеса и Медины в «Зенит» и «Спартак»

    Кучаев прокомментировал трансферы Фернандеса и Медины в «Зенит» и «Спартак»

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался о переходах Марио Фернандеса и Хесуса Медины в «Зенит» и «Спартак» соответственно.

    • Фернандес перешел в «Зенит» как свободный агент.
    • Он провел в ЦСКА 10 сезонов.
    • «Спартак» купил Медину за 6 миллионов евро.

    «Это дело каждого. Я не берусь судить людей, когда не знаю всю ситуацию. Говорить что-то плохое в адрес Марио Фернандеса и Медины я точно не буду – это их выбор и их жизнь. Последствия переживать будут они», – сказал Кучаев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.08.2023 10:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4595

      Ziklop 6 августа, 16:31

      может сложиться так и у Кучаева, никто не застрахован от перемены места работы.

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