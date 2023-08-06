Хусаинов – о судье матча «Рубин» – «Спартак»: «Работает по заказу»

Бывший арбитр чемпионата России Сергей Хусаинов высказался о судье Евгении Кукуляке. Калужанин накануне обслуживал матч третьего тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» (1:4).

«Про Кукуляка можно много чего говорить. Человек-воин, исполнитель, работает по заказу. В том чемпионате необоснованно удалил игрока «Спартака» Даниила Денисова, который потом пропускал игру с ЦСКА», – сказал Хусаинов.

«Рубин» забил после спорного штрафного, назначенного Кукуляком.

Судья – воспитанник ЦСКА.

«Спартак» лидирует в РПЛ.

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