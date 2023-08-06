Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Хусаинов – о судье матча «Рубин» – «Спартак»: «Работает по заказу»

    Хусаинов – о судье матча «Рубин» – «Спартак»: «Работает по заказу»

    Бывший арбитр чемпионата России Сергей Хусаинов высказался о судье Евгении Кукуляке. Калужанин накануне обслуживал матч третьего тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» (1:4).

    «Про Кукуляка можно много чего говорить. Человек-воин, исполнитель, работает по заказу. В том чемпионате необоснованно удалил игрока «Спартака» Даниила Денисова, который потом пропускал игру с ЦСКА», – сказал Хусаинов.

    • «Рубин» забил после спорного штрафного, назначенного Кукуляком.
    • Судья – воспитанник ЦСКА.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

    Смотреть обзор матча

    Новости по теме
    ЭСК РФС не будет рассматривать обращение «Спартака» по судейству в матче с «Рубином» 4
    «Спартак» попросил ЭСК разобрать судейство Кукуляка в матче с «Рубином» 10
    Глава «Рубина» высказался о разгроме от «Спартака» 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2023 10:34
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2904

      alefreddy 6 августа, 15:51

      Мюллер у руля всего этого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13028

      Вомбат 6 августа, 15:03

      Когда читаю бредни крсно-белых (о чем угодно, от судейства до связи футбола с политикой), перед глазами возникает кардинал Ришелье в исполнении Макса Линдера и субтитры "Кардинал по-прежнему лелеет коварные замыслы."

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1568

      Спартач80 > Вомбат 7 августа, 19:56

      Ты немытый со стажем,зачем ты напялил эмблему Факела?И про судей вчера рыдало ваше,педикулёзное стадо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1375

      rac531 6 августа, 13:47

      Не обвиняйте КУКУЛЯКА)
      Парниша честно отрабатывает задание ДЮКОВ - любыми путями выбить спартаковцев из игровой колеи. Вот он и старается)
      А в том, что он ...удак, то это плохие гены (или Гены) виноваты(

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      Айболид 6 августа, 12:50

      Вечер о уительных историй про заговоры против Спартака стартовал .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Айболид 6 августа, 14:07

      Ты забыл своё любимое - #газпрёмвсёкупил )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      Айболид > Persona_non_Grata 6 августа, 14:14

      Уже во всю другие вспоминают .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Айболид 6 августа, 14:29

      "Не забывается такое никогда..." ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8537

      nik55 6 августа, 12:10

      да назначают его на игры Спартака не просто так

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 