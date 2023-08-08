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    • ЭСК РФС не будет рассматривать обращение «Спартака» по судейству в матче с «Рубином»

    ЭСК РФС не будет рассматривать обращение «Спартака» по судейству в матче с «Рубином»

    Экспертно-судейская комиссия отказала «Спартаку» в рассмотрении спорного момента в матче 3-го тура РПЛ против «Рубина».

    • Москвичи разгромили соперника со счетом 4:1.
    • Игру обслуживал Евгений Кукуляк.
    • В «Спартаке» считают, что арбитр ошибочно назначил штрафной в пользу «Рубина», после которого казанцы сравняли счет в матче.

    «Эпизод с Литвиновым по регламенту ЭСК не может быть рассмотрен комиссией, так как не является ключевой ошибкой.

    ЭСК имеет право оценивать эпизоды с назначением/неназначением пенальти, взятием ворот, красными карточками», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2023 15:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +98

      olesk 8 августа, 17:25

      кукушлак нельзя трогать, кто потом будет в дудку дудеть, когда понадобится

      1
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      Рейтинг: +151

      ViktorMG1953 8 августа, 17:12

      Все эти регламенты гробят футбол. ВАР делали что бы меньше было ошибок, но регламент не позволяет их исправлять. А была бы ошибка повлиявшая на исход матча? Что изменилось бы?

      1
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      Рейтинг: +11301

      ivany4 8 августа, 16:30

      Так и запишем - ошибка судьи, приведшая к ухудшению разницы забитых и пропущенных мячей, не является ключевой и не подлежит рассмотрению на КДК.
      Таким образом, не засчитав 4 мяча, команде выигравшей 2-1, судья будет прав. Потомушта команда и так выиграла.)))

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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 8 августа, 16:28

      так и думал отмазку нашли

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