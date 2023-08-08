ЭСК РФС не будет рассматривать обращение «Спартака» по судейству в матче с «Рубином»

Экспертно-судейская комиссия отказала «Спартаку» в рассмотрении спорного момента в матче 3-го тура РПЛ против «Рубина».

Москвичи разгромили соперника со счетом 4:1.

Игру обслуживал Евгений Кукуляк.

В «Спартаке» считают, что арбитр ошибочно назначил штрафной в пользу «Рубина», после которого казанцы сравняли счет в матче.

«Эпизод с Литвиновым по регламенту ЭСК не может быть рассмотрен комиссией, так как не является ключевой ошибкой.

ЭСК имеет право оценивать эпизоды с назначением/неназначением пенальти, взятием ворот, красными карточками», – сообщили в службе коммуникаций РФС.