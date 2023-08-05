Хатаженков рассказал, как Зидан курил перед матчем с «Локомотивом»

Воспитанник «Локомотива» Владислав Хатаженков вспомнил выезд на матч Лиги чемпионов с «Реалом».

– «Сантьяго Бернабеу» для меня молодого – это просто взрыв башки. На расстоянии руки ходят Роберто Карлос, Рауль, Гути, Луиш Фигу. «Галактикос». Запомнилось, что они все на таком позитиве, прикалывались друг с другом, улыбались. Атмосфера праздничная.

Меня не было в заявке ЛЧ, только на сборы пригласили, чтобы помочь команде подготовиться. И у меня с собой был фотоаппарат на 24 кадра. Только достаю, чтобы с кем-то сфоткаться, как откуда ни возьмись рядом появляется Владимир Эштреков. Опять нам влетело.

Выходим на улицу, думаем: «Ну что мы опять не так сделали?» Поворачиваем голову – и видим: за автобусом «Реала» стоит Зинедин Зидан – курит. Спокойно так общается, шутит. Это прям перед игрой было.

– Не пробовал подойти к Зидану?

– У них своя компания была. Докурили – и быстро пошли на матч.