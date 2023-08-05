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    Андрей Мостовой прокомментировал уход Малкома из «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, чем его удивил Малком за период выступлений в петербургском клубе.

    – Три года вы играли в команде с Малкомом, который в прошлом сезоне признан лучшим игроком чемпионата. На ваш взгляд, он тоже рос в «Зените» как игрок?

    – Эти три года были совершенно разными. В первом у него не пошло, второй получился чуть получше. На третий год это был совсем другой футболист.

    Для меня открытие, что можно настолько поменяться за сезон, повысить свой уровень. В последний год я наслаждался его игрой, он был на голову сильнее всех футболистов лиги.

    – Малком покидает «Зенит», есть и другие изменения в составе, пришли новые игроки. На ваш взгляд, игра команды сейчас другая или стилистически она остается прежней?

    – Требования всe те же, просто новые футболисты к ним еще привыкают. То, что сейчас у нас ­что-то не получается, это нормально.

    Последние несколько лет костяк не сильно менялся, а сейчас Далер ушел, Малком, Вендел... Люди, которые постоянно были в основе.

    • Покупка Малкома обошлась «Аль-Хилялю» в 60 млн евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    05.08.2023 12:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 5 августа, 19:28

      Вендел пока никуда не ушёл, либо Андрей выдумывает, либо что-то знает)

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      Рейтинг: +17793

      Garrincha58 5 августа, 16:10

      сам бы лучше за себя говорил почти никакого толку от самого Мостового нет одни промахи и привоз ни резкости ни обводки вообще стал похожим на Бакаева

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      Рейтинг: +18905

      paracetamol 5 августа, 14:08

      Ты, Мост, давай, заменяй его, раз русский бразилец. Что-то сдал в последнее время, голов нет, по воротам мажешь!

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