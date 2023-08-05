Андрей Мостовой прокомментировал уход Малкома из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, чем его удивил Малком за период выступлений в петербургском клубе.

– Три года вы играли в команде с Малкомом, который в прошлом сезоне признан лучшим игроком чемпионата. На ваш взгляд, он тоже рос в «Зените» как игрок?

– Эти три года были совершенно разными. В первом у него не пошло, второй получился чуть получше. На третий год это был совсем другой футболист.

Для меня открытие, что можно настолько поменяться за сезон, повысить свой уровень. В последний год я наслаждался его игрой, он был на голову сильнее всех футболистов лиги.

– Малком покидает «Зенит», есть и другие изменения в составе, пришли новые игроки. На ваш взгляд, игра команды сейчас другая или стилистически она остается прежней?

– Требования всe те же, просто новые футболисты к ним еще привыкают. То, что сейчас у нас ­что-то не получается, это нормально.

Последние несколько лет костяк не сильно менялся, а сейчас Далер ушел, Малком, Вендел... Люди, которые постоянно были в основе.