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Андрей Мостовой прокомментировал уход Малкома из «Зенита»

5 августа 2023, 12:36
3

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, чем его удивил Малком за период выступлений в петербургском клубе.

– Три года вы играли в команде с Малкомом, который в прошлом сезоне признан лучшим игроком чемпионата. На ваш взгляд, он тоже рос в «Зените» как игрок?

– Эти три года были совершенно разными. В первом у него не пошло, второй получился чуть получше. На третий год это был совсем другой футболист.

Для меня открытие, что можно настолько поменяться за сезон, повысить свой уровень. В последний год я наслаждался его игрой, он был на голову сильнее всех футболистов лиги.

– Малком покидает «Зенит», есть и другие изменения в составе, пришли новые игроки. На ваш взгляд, игра команды сейчас другая или стилистически она остается прежней?

– Требования всe те же, просто новые футболисты к ним еще привыкают. То, что сейчас у нас ­что-то не получается, это нормально.

Последние несколько лет костяк не сильно менялся, а сейчас Далер ушел, Малком, Вендел... Люди, которые постоянно были в основе.

  • Покупка Малкома обошлась «Аль-Хилялю» в 60 млн евро.
  • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
  • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей Малком
Комментарии (3)
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paracetamol
1691233719
Ты, Мост, давай, заменяй его, раз русский бразилец. Что-то сдал в последнее время, голов нет, по воротам мажешь!
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Garrincha58
1691241040
сам бы лучше за себя говорил почти никакого толку от самого Мостового нет одни промахи и привоз ни резкости ни обводки вообще стал похожим на Бакаева
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Spirit_78
1691252929
Вендел пока никуда не ушёл, либо Андрей выдумывает, либо что-то знает)
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