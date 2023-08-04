Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Якубко назвал Дзюбу «эгоистом»

    Бывший нападающий «Динамо», «Сатурна» Мартин Якубко высказался о персоне нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

    «У меня нет никаких отношений с Дзюбой. У него чересчур завышенное мнение о себе, он эгоист – это факт. Но это ему помогает достигать высоких результатов. Кому-то кажется, что его поведение – перебор, но, извините, он отличный нападающий в России.

    Видел, как он снимается в различных передачах в интернете. Видимо, ищет себе новое место работы после завершения карьеры. Мне его видео не нравятся – не мой формат», – сказал словак.

    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Он выигрывал лигу с «Зенитом».
    • У Дзюбы контракт с «Локо» до 2024 года с возможностью продления.

    Новости по теме
    Божович: «Недавно Дзюба сделал большую ошибку»
    У Дзюбы проблемы со здоровьем 14
    РФС назвал 33 лучших игроков прошлого сезона 10
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2023 21:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 