Якубко назвал Дзюбу «эгоистом»

Бывший нападающий «Динамо», «Сатурна» Мартин Якубко высказался о персоне нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«У меня нет никаких отношений с Дзюбой. У него чересчур завышенное мнение о себе, он эгоист – это факт. Но это ему помогает достигать высоких результатов. Кому-то кажется, что его поведение – перебор, но, извините, он отличный нападающий в России.

Видел, как он снимается в различных передачах в интернете. Видимо, ищет себе новое место работы после завершения карьеры. Мне его видео не нравятся – не мой формат», – сказал словак.