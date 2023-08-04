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    Файзуллаев прокомментировал переход в ЦСКА

    Новичок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился впечатлениями от трансфера в клуб РПЛ. Он пришел из «Пахтакора».

    «Конечно, я очень рад присоединиться к такому клубу, как ЦСКА, это одна из самых титулованных команд России. Надеюсь, у меня всe получится, я покажу себя и буду дальше развиваться.

    Мне нравится больше играть на позиции «десятки». Могу также играть левого или правого вингера. Хочу стать важным игроком ЦСКА и помочь клубу выиграть всe.

    Я ещe ни с кем не подружился, но чуть-чуть знаком с Бахтиером Зайнутдиновым был. Хочу быстрее встретиться и подружиться со всеми ребятами», – сказал Файзуллаев.

    • 19-летний Файзуллаев – воспитанник «Пахтакора».
    • Он забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 41 матче за главную команду.
    • За сборную Узбекистана вингер провел 3 игры и отличился 1 мячом.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    04.08.2023 19:47
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1826

      Таврида 4 августа, 20:42

      Десятка уже есть - Федя Чалов, так что только фланги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      CSKA №1 4 августа, 20:01

      Удачи парню

      3
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