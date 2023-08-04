Файзуллаев прокомментировал переход в ЦСКА

Новичок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился впечатлениями от трансфера в клуб РПЛ. Он пришел из «Пахтакора».
«Конечно, я очень рад присоединиться к такому клубу, как ЦСКА, это одна из самых титулованных команд России. Надеюсь, у меня всe получится, я покажу себя и буду дальше развиваться.
Мне нравится больше играть на позиции «десятки». Могу также играть левого или правого вингера. Хочу стать важным игроком ЦСКА и помочь клубу выиграть всe.
Я ещe ни с кем не подружился, но чуть-чуть знаком с Бахтиером Зайнутдиновым был. Хочу быстрее встретиться и подружиться со всеми ребятами», – сказал Файзуллаев.
- 19-летний Файзуллаев – воспитанник «Пахтакора».
- Он забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 41 матче за главную команду.
- За сборную Узбекистана вингер провел 3 игры и отличился 1 мячом.
Источник: телеграм-канал ЦСКА