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    • «ПСЖ» и «Барселона» полостью согласовали трансфер Дембеле: финальные условия сделки

    «ПСЖ» и «Барселона» полостью согласовали трансфер Дембеле: финальные условия сделки

    Вингер «Барселоны» Усман Дембеле переходит в «ПСЖ».

    Стороны полостью согласовали условия сделки, сообщает RMC Sport. «ПСЖ» заплатит за игрока 50 миллионов евро, из которых «Барселона» получит только 25 миллионов.

    Половину от суммы трансфера получат Дембеле и его агент. Такие условия отступных действовали до 1 августа.

    Сегодня Дембеле прилетит в Париж для подписания контракта на пять лет.

    • Дембеле подпишет с парижанами пятилетний контракт с зарплатой 20 миллионов евро в год .
    • Усман выступал за «Барсу» с 2017 года.
    • Его купили у «Боруссии» Д за 140 миллионов евро.

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    Источник: RMC Sport

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    03.08.2023 17:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2572

      моэм 5 августа, 08:34

      Вот мы и узнали настоящую цену Дембеле - 25 лямов .

      0
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      Рейтинг: +863

      Lipatoff 4 августа, 00:35

      А не жирно сосиске и усманчику столько денег получить?! Они же не успели оформить трансфер до 1 августа

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      Рейтинг: +1173

      Alex Flash 3 августа, 22:06

      отсюда и финансовый бардак

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      Рейтинг: +440

      JIEGEHDA 3 августа, 20:16

      Писец из 50 получают 25 . Купили значит за 150 продают значит за 25 . А за всё время в сумме даже на норм один сезон не наиграл

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