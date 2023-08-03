«ПСЖ» и «Барселона» полостью согласовали трансфер Дембеле: финальные условия сделки

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле переходит в «ПСЖ».
Стороны полостью согласовали условия сделки, сообщает RMC Sport. «ПСЖ» заплатит за игрока 50 миллионов евро, из которых «Барселона» получит только 25 миллионов.
Половину от суммы трансфера получат Дембеле и его агент. Такие условия отступных действовали до 1 августа.
Сегодня Дембеле прилетит в Париж для подписания контракта на пять лет.
- Дембеле подпишет с парижанами пятилетний контракт с зарплатой 20 миллионов евро в год .
- Усман выступал за «Барсу» с 2017 года.
- Его купили у «Боруссии» Д за 140 миллионов евро.
Источник: RMC Sport