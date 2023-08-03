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  • «ПСЖ» и «Барселона» полостью согласовали трансфер Дембеле: финальные условия сделки

«ПСЖ» и «Барселона» полостью согласовали трансфер Дембеле: финальные условия сделки

3 августа 2023, 17:43
4

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле переходит в «ПСЖ».

Стороны полостью согласовали условия сделки, сообщает RMC Sport. «ПСЖ» заплатит за игрока 50 миллионов евро, из которых «Барселона» получит только 25 миллионов.

Половину от суммы трансфера получат Дембеле и его агент. Такие условия отступных действовали до 1 августа.

Сегодня Дембеле прилетит в Париж для подписания контракта на пять лет.

  • Дембеле подпишет с парижанами пятилетний контракт с зарплатой 20 миллионов евро в год .
  • Усман выступал за «Барсу» с 2017 года.
  • Его купили у «Боруссии» Д за 140 миллионов евро.

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Источник: RMC Sport
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Дембеле Усман
Комментарии (4)
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JIEGEHDA
1691083001
Писец из 50 получают 25 . Купили значит за 150 продают значит за 25 . А за всё время в сумме даже на норм один сезон не наиграл
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Alex Flash
1691089594
отсюда и финансовый бардак
Ответить
Lipatoff
1691098532
А не жирно сосиске и усманчику столько денег получить?! Они же не успели оформить трансфер до 1 августа
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моэм
1691213676
Вот мы и узнали настоящую цену Дембеле - 25 лямов .
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