«ПСЖ» и «Барселона» полостью согласовали трансфер Дембеле: финальные условия сделки

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле переходит в «ПСЖ».

Стороны полостью согласовали условия сделки, сообщает RMC Sport. «ПСЖ» заплатит за игрока 50 миллионов евро, из которых «Барселона» получит только 25 миллионов.

Половину от суммы трансфера получат Дембеле и его агент. Такие условия отступных действовали до 1 августа.

Сегодня Дембеле прилетит в Париж для подписания контракта на пять лет.