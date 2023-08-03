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    • Президент 2DROTS: «Мы можем спокойно забирать этот Кубок России»

    Президент 2DROTS: «Мы можем спокойно забирать этот Кубок России»

    Президент медийной команды 2DROTS Никита Панасюк высказался о перспективах клуба в Fonbet Кубке России.

    «Если мы обыгрывали ЦСКА (в товарищеском матче – прим. «Бомбардира»), а ЦСКА выиграл Кубок России, то можем спокойно забирать этот Кубок.

    Задачи? Шаг за шагом: каждый матч как последний. Хотим получать удовольствие от процесса. Жить и переживать вместе с командой», – сказал Панасюк.

    • 2DROTS обыграли «Сахалин» (2:0) в первом раунде Кубка.
    • В прошлом сезоне «самураи» также прошли первый раунд турнира.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.08.2023 13:58
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +114

      E5 9 августа, 06:27

      Президент медийной команды 2DROTS, проснись! Ты обоссался!

      0
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      Рейтинг: +34

      Петр C. 8 августа, 20:01

      на *** вы кому нужны. задроты.

      0
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      Рейтинг: +21214

      Cleaner 8 августа, 19:38

      Вы сможете спокойно забрать только ФОТОГРАФИЮ Кубка России!...)))

      0
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      Рейтинг: +501

      gennadiy 8 августа, 11:56

      Сначало команде нормальное название дайте, А не это как для дебилов.

      0
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      Рейтинг: +18904

      paracetamol 6 августа, 09:17

      «Мы можем спокойно забирать этот Кубок России» - сказали задроты!

      0
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      Рейтинг: +2075

      Fialet 3 августа, 19:53

      Дваждызадроты охерели.

      0
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      Рейтинг: +740

      RUSARM 3 августа, 19:44

      Ох и много ********** в этой медийной лиге!!!

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      Рейтинг: +17793

      Garrincha58 3 августа, 19:04

      берите кто вам не даёт

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      Рейтинг: +21214

      Cleaner 3 августа, 17:51

      Панасюк курнул чего то забористого...)))

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      Рейтинг: +7182

      Красногорск_Фан 3 августа, 14:58

      Как говорили Спартанцы - Если.

      0
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