Президент 2DROTS: «Мы можем спокойно забирать этот Кубок России»

Президент медийной команды 2DROTS Никита Панасюк высказался о перспективах клуба в Fonbet Кубке России.

«Если мы обыгрывали ЦСКА (в товарищеском матче – прим. «Бомбардира»), а ЦСКА выиграл Кубок России, то можем спокойно забирать этот Кубок.

Задачи? Шаг за шагом: каждый матч как последний. Хотим получать удовольствие от процесса. Жить и переживать вместе с командой», – сказал Панасюк.