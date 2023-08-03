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  • Президент 2DROTS: «Мы можем спокойно забирать этот Кубок России»

Президент 2DROTS: «Мы можем спокойно забирать этот Кубок России»

3 августа 2023, 13:58
8

Президент медийной команды 2DROTS Никита Панасюк высказался о перспективах клуба в Fonbet Кубке России.

«Если мы обыгрывали ЦСКА (в товарищеском матче – прим. «Бомбардира»), а ЦСКА выиграл Кубок России, то можем спокойно забирать этот Кубок.

Задачи? Шаг за шагом: каждый матч как последний. Хотим получать удовольствие от процесса. Жить и переживать вместе с командой», – сказал Панасюк.

  • 2DROTS обыграли «Сахалин» (2:0) в первом раунде Кубка.
  • В прошлом сезоне «самураи» также прошли первый раунд турнира.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок 2DROTS
Комментарии (8)
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Lilipyt
1691060983
Шут. В ЦСКА опять поставят полевого в ворота и медийных педовок в состав? Тогда да обыграют)))
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Красногорск_Фан
1691063938
Как говорили Спартанцы - Если.
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Garrincha58
1691078643
берите кто вам не даёт
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RUSARM
1691081091
Ох и много ********** в этой медийной лиге!!!
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Fialet
1691081580
Дваждызадроты охерели.
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paracetamol
1691302659
«Мы можем спокойно забирать этот Кубок России» - сказали задроты!
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gennadiy
1691484986
Сначало команде нормальное название дайте, А не это как для дебилов.
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E5
1691551624
Президент медийной команды 2DROTS, проснись! Ты обоссался!
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