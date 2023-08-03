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    Уткин прокомментировал завершение карьеры Буффона

    Василий Уткин отреагировал на новость об уходе Джанлуиджи Буффона из профессионального футбола.

    «Буффон закончил. Мне давно не было так грустно от футбольной новости.

    У людей моей профессии немало странностей. Вот Роман Нагучев, например, строго учитывает свои репортажи. Со статистическими выкладками.

    А я довольно давно травил себе душу иногда – наверное, это неизвестно какой по счету кризис среднего возраста – считал, кто продолжает карьеру из футболистов, которые начали ее до того, как стал работать комментатором я.

    Вот Буффон – последний. Есть, конечно, Казу Миура, но это давно уже анекдот.

    На фото Буффон в дебютном матче за сборную Италии. А за его левым плечом за воротами стою я. Извините за сентиментальность», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • 45-летний Буффон провел в «Парме» 2 последних сезона.
    • До этого он играл за «Ювентус» и «ПСЖ».
    • Голкипер выигрывал ЧМ-2006 со сборной Италии.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    03.08.2023 11:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4269

      raritet 3 августа, 13:23

      Называется . Я и Буффон.

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