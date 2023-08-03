Уткин прокомментировал завершение карьеры Буффона

Василий Уткин отреагировал на новость об уходе Джанлуиджи Буффона из профессионального футбола.

«Буффон закончил. Мне давно не было так грустно от футбольной новости.

У людей моей профессии немало странностей. Вот Роман Нагучев, например, строго учитывает свои репортажи. Со статистическими выкладками.

А я довольно давно травил себе душу иногда – наверное, это неизвестно какой по счету кризис среднего возраста – считал, кто продолжает карьеру из футболистов, которые начали ее до того, как стал работать комментатором я.

Вот Буффон – последний. Есть, конечно, Казу Миура, но это давно уже анекдот.

На фото Буффон в дебютном матче за сборную Италии. А за его левым плечом за воротами стою я. Извините за сентиментальность», – написал Уткин в своем телеграм-канале.