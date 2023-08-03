Семин ответил, деградирует ли футбол в России

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин констатировал стагнацию российского футбола.

– Футбол в России деградирует?

– Я бы не сказал, что футбол у нас в стране деградирует, но лучше он тоже не становится.

Если мы уделим должное внимание развитию детско-юношеского спорта внутри страны и повысим уровень тренировочного процесса в детско-юношеских школах, футбол начнeт развиваться.

Сейчас есть возможность для развития молодых игроков в топ-командах, у нас уже есть такие примеры перед глазами. Сейчас россиян в РПЛ больше, чем было раньше.

Тем не менее, мы не можем не приглашать топовых иностранцев в наши команды, потому что они подают пример нашим спортсменам. «Зенит», «Динамо» и ЦСКА приглашают хороших легионеров и правильно делают.

В целом я не вижу катастрофичного положения нашего футбола. На матчи Кубка России приходит множество болельщиков, мы видим полные стадионы. Если мы правильно будем использовать внутренний ресурс, то у нас всe получится.

Уже были случаи, когда из наших футбольных академий выходили Аршавин, Кержаков и Измайлов. К сожалению, сейчас такого обширного пополнения наших команд нет.

Ни у кого нет сомнений, что российская Премьер-лига – главный турнир в системе отечественного спорта. Разве что-то внутри страны может сравниться с нашим чемпионатом?

РПЛ привлекает к себе громаднейшее внимание болельщиков и телевещателей. Футбол у нас в стране живeт, дальше будет жить и развиваться.