Семин ответил, деградирует ли футбол в России

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин констатировал стагнацию российского футбола.
– Футбол в России деградирует?
– Я бы не сказал, что футбол у нас в стране деградирует, но лучше он тоже не становится.
Если мы уделим должное внимание развитию детско-юношеского спорта внутри страны и повысим уровень тренировочного процесса в детско-юношеских школах, футбол начнeт развиваться.
Сейчас есть возможность для развития молодых игроков в топ-командах, у нас уже есть такие примеры перед глазами. Сейчас россиян в РПЛ больше, чем было раньше.
Тем не менее, мы не можем не приглашать топовых иностранцев в наши команды, потому что они подают пример нашим спортсменам. «Зенит», «Динамо» и ЦСКА приглашают хороших легионеров и правильно делают.
В целом я не вижу катастрофичного положения нашего футбола. На матчи Кубка России приходит множество болельщиков, мы видим полные стадионы. Если мы правильно будем использовать внутренний ресурс, то у нас всe получится.
Уже были случаи, когда из наших футбольных академий выходили Аршавин, Кержаков и Измайлов. К сожалению, сейчас такого обширного пополнения наших команд нет.
Ни у кого нет сомнений, что российская Премьер-лига – главный турнир в системе отечественного спорта. Разве что-то внутри страны может сравниться с нашим чемпионатом?
РПЛ привлекает к себе громаднейшее внимание болельщиков и телевещателей. Футбол у нас в стране живeт, дальше будет жить и развиваться.