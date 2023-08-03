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    Семин ответил, деградирует ли футбол в России

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин констатировал стагнацию российского футбола.

    – Футбол в России деградирует?

    Я бы не сказал, что футбол у нас в стране деградирует, но лучше он тоже не становится.

    Если мы уделим должное внимание развитию детско-юношеского спорта внутри страны и повысим уровень тренировочного процесса в детско-юношеских школах, футбол начнeт развиваться.

    Сейчас есть возможность для развития молодых игроков в топ-командах, у нас уже есть такие примеры перед глазами. Сейчас россиян в РПЛ больше, чем было раньше.

    Тем не менее, мы не можем не приглашать топовых иностранцев в наши команды, потому что они подают пример нашим спортсменам. «Зенит», «Динамо» и ЦСКА приглашают хороших легионеров и правильно делают.

    В целом я не вижу катастрофичного положения нашего футбола. На матчи Кубка России приходит множество болельщиков, мы видим полные стадионы. Если мы правильно будем использовать внутренний ресурс, то у нас всe получится.

    Уже были случаи, когда из наших футбольных академий выходили Аршавин, Кержаков и Измайлов. К сожалению, сейчас такого обширного пополнения наших команд нет.

    Ни у кого нет сомнений, что российская Премьер-лига – главный турнир в системе отечественного спорта. Разве что-то внутри страны может сравниться с нашим чемпионатом?

    РПЛ привлекает к себе громаднейшее внимание болельщиков и телевещателей. Футбол у нас в стране живeт, дальше будет жить и развиваться.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    03.08.2023 09:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1125

      k611 3 августа, 13:22

      Детским тренерам сделать достойную зарплату, сделать общедоступными и бесплатными футбольные школы и дело пойдёт.

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      Рейтинг: +15715

      Алексей З 3 августа, 12:10

      Глупейший вопрос о деградации.
      Он такой какой есть. Есть пути к улучшению ?
      Они на виду.
      Не убивайте мотивацию у молодых огромными зарплатами и отмените Фан ИД.
      Стадионы заполнятся и никому в голову не придут вопросы о деградации.
      Можно подумать раньше мы всех громили на уровне сборных и клубов, смотрите рейтинг ФИФА.

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