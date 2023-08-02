Кобелев назвал лучшего форварда РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев назвал Артема Дзюбу лучшим нападающим в РПЛ.
«При наличии Дзюбы большинство или минимум два игрока обороны соперника всегда сфокусированы на нем. Это позволяет Пиняеву, Глушенкову и другим ребятам довольно вольготно чувствовать себя на поле.
Поэтому с моей точки зрения Дзюба как был, так и остается лучшим нападающим в чемпионате России даже в таком возрасте», – сказал Кобелев.
- Дзюба забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 11 матчах прошлого сезона РПЛ.
- В этом розыгрыше у него 1 гол в 2 играх.
Источник: «Евро-Футбол.ру»