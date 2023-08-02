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    Кобелев назвал лучшего форварда РПЛ

    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев назвал Артема Дзюбу лучшим нападающим в РПЛ.

    «При наличии Дзюбы большинство или минимум два игрока обороны соперника всегда сфокусированы на нем. Это позволяет Пиняеву, Глушенкову и другим ребятам довольно вольготно чувствовать себя на поле.

    Поэтому с моей точки зрения Дзюба как был, так и остается лучшим нападающим в чемпионате России даже в таком возрасте», – сказал Кобелев.

    • Дзюба забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 11 матчах прошлого сезона РПЛ.
    • В этом розыгрыше у него 1 гол в 2 играх.

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    Источник: «Евро-Футбол.ру»

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    02.08.2023 23:26
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