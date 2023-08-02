Венделу досталось за общекомандное фото «Зенита»: все шутят над его лишним весом

«Зенит» сделал общекомандное фото сезона-2023/24.
«В качестве знакового объекта для общекомандной фотографии выбрано грандиозное полотно Ильи Репина – «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения».
Фото: телеграм-канал «Зенита».
Размер колоссальной картины, впервые представленной 4 января 1904 года в Мариинском дворце, составляет 400х877 см. После завершения фотосессии зенитовцы отправились на экскурсию по Русскому музею», – сообщает пресс-служба «Зенита».
Однако, главным объектом обсуждения фотосессии стало не место ее проведения, а физическая форма полузащитника Вендела, который провел начало сезона в Бразилии.
На фото заметно, что бразилец вернулся в расположение «Зенита» из отпуска с лишним весом.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.