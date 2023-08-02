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    • Венделу досталось за общекомандное фото «Зенита»: все шутят над его лишним весом

    Венделу досталось за общекомандное фото «Зенита»: все шутят над его лишним весом

    «Зенит» сделал общекомандное фото сезона-2023/24.

    «В качестве знакового объекта для общекомандной фотографии выбрано грандиозное полотно Ильи Репина – «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения».

    Фото: телеграм-канал «Зенита».

    Размер колоссальной картины, впервые представленной 4 января 1904 года в Мариинском дворце, составляет 400х877 см. После завершения фотосессии зенитовцы отправились на экскурсию по Русскому музею», – сообщает пресс-служба «Зенита».

    Однако, главным объектом обсуждения фотосессии стало не место ее проведения, а физическая форма полузащитника Вендела, который провел начало сезона в Бразилии.

    На фото заметно, что бразилец вернулся в расположение «Зенита» из отпуска с лишним весом.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    02.08.2023 15:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4507

      ziborock 5 августа, 09:29

      3 вратаря, 10 защитников - 50% состава! Намечается Семактобус, учитывая что у Зенита за 90 минут игры полтора удара в створ по статистике!

      0
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      Рейтинг: +20

      sunwap 2 августа, 18:20

      Почему они как в детском саду ручки на коленках?
      Вендел только что из Вкусно и Точка.

      0
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      Рейтинг: +1367

      mama1991 2 августа, 17:36

      Типичный проходимец, который в Европе никому не нужен. Только нам лохам.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5690

      fakeid 2 августа, 16:09

      халк тоже был упитанный, что не мешало ему наводить ужас в тарасятнике)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +146

      BoevStas1 2 августа, 15:50

      Вот это поросенок)))

      4
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      Рейтинг: +25239

      bset 2 августа, 15:47

      Да плевать он на форму хотел. Деньги платить не забывайте

      5
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