Венделу досталось за общекомандное фото «Зенита»: все шутят над его лишним весом

«Зенит» сделал общекомандное фото сезона-2023/24.

«В качестве знакового объекта для общекомандной фотографии выбрано грандиозное полотно Ильи Репина – «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения».

Фото: телеграм-канал «Зенита».

Размер колоссальной картины, впервые представленной 4 января 1904 года в Мариинском дворце, составляет 400х877 см. После завершения фотосессии зенитовцы отправились на экскурсию по Русскому музею», – сообщает пресс-служба «Зенита».

Однако, главным объектом обсуждения фотосессии стало не место ее проведения, а физическая форма полузащитника Вендела, который провел начало сезона в Бразилии.

На фото заметно, что бразилец вернулся в расположение «Зенита» из отпуска с лишним весом.