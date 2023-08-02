Пименов назвал главную ошибку, которую сделал Марио при переходе в «Зенит»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов назвал главную ошибку защитника Марио Фернандеса при переходе в «Зенит».
«Есть нюанс: не говори, что будешь играть за одну команду. Это больше совет молодым. Ситуация меняется каждый день. У футболиста есть контракт с клубом, а значит, сейчас ты должен болеть и переживать именно за него. Поэтому соглашение и называется профессиональным.
Марио не в лучшем виде подал информацию. Тем более в России, где мужик, если сказали «да», должен держать слово», – заявил Пименов.
- Фернандес провел 10 сезонов за ЦСКА, перейдя в команду в 2012 году.
- «Зенит» подписал Марио в июле как свободного агента.
- У игрока есть российский паспорт.
Источник: RT