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    • Пименов назвал главную ошибку, которую сделал Марио при переходе в «Зенит»

    Пименов назвал главную ошибку, которую сделал Марио при переходе в «Зенит»

    Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов назвал главную ошибку защитника Марио Фернандеса при переходе в «Зенит».

    «Есть нюанс: не говори, что будешь играть за одну команду. Это больше совет молодым. Ситуация меняется каждый день. У футболиста есть контракт с клубом, а значит, сейчас ты должен болеть и переживать именно за него. Поэтому соглашение и называется профессиональным.

    Марио не в лучшем виде подал информацию. Тем более в России, где мужик, если сказали «да», должен держать слово», – заявил Пименов.

    • Фернандес провел 10 сезонов за ЦСКА, перейдя в команду в 2012 году.
    • «Зенит» подписал Марио в июле как свободного агента.
    • У игрока есть российский паспорт.

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    Источник: RT

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    02.08.2023 00:18
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7178

      sochi-2013 2 августа, 11:54

      Высосали проблему из ...мухи, и пиарятся "забытые летчики".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1393

      SLADE2019 2 августа, 09:21

      Как мы себя любим. Прямо только в России мужик (мужчина) слово держит. Никто армейцам на библии не клялся. Вопрос давно закрыт.

      1
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