Пименов назвал главную ошибку, которую сделал Марио при переходе в «Зенит»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов назвал главную ошибку защитника Марио Фернандеса при переходе в «Зенит».

«Есть нюанс: не говори, что будешь играть за одну команду. Это больше совет молодым. Ситуация меняется каждый день. У футболиста есть контракт с клубом, а значит, сейчас ты должен болеть и переживать именно за него. Поэтому соглашение и называется профессиональным.

Марио не в лучшем виде подал информацию. Тем более в России, где мужик, если сказали «да», должен держать слово», – заявил Пименов.