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    • «Медведев уперся»: новые данные о переговорах «Зенита» и «Фламенго» по трансферу Вендела

    «Медведев уперся»: новые данные о переговорах «Зенита» и «Фламенго» по трансферу Вендела

    «Зенит» отклонил очередное предложение «Фалменго» по трансферу полузащитника Вендела.

    «Фламенго» не оставляет попыток заполучить Вендела.

    27-го июля самый популярный клуб Бразилии прислал официальное предложение на 15 миллионов евро. Трансфер предполагалось разбить на шесть частей, начиная от даты сделки – и далее по платежу каждые шесть месяцев. Медведев отказался его принимать.

    31 июля «Фламенго» увеличил оффер до 16 миллионов евро + 20% от перепродажи. Однако гендиректор «Зенита» уперся и требует от красно-черных 18 миллионов евро», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    01.08.2023 12:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17793

      Garrincha58 1 августа, 15:26

      правильно делает это им не мелочь по карманам тырить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18902

      paracetamol 1 августа, 15:22

      18 лямов мало, нужно больше 25, чтобы все окупилось!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30654

      JTherry 1 августа, 12:30

      "Медведев уперся" - собственно, поэтому и последовал вброс про "интерес" Наполи за 25 лимонов...) а торгуются с Фламенго за 18 лимонов..!)))

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