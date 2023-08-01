«Медведев уперся»: новые данные о переговорах «Зенита» и «Фламенго» по трансферу Вендела

«Зенит» отклонил очередное предложение «Фалменго» по трансферу полузащитника Вендела.

«Фламенго» не оставляет попыток заполучить Вендела.

27-го июля самый популярный клуб Бразилии прислал официальное предложение на 15 миллионов евро. Трансфер предполагалось разбить на шесть частей, начиная от даты сделки – и далее по платежу каждые шесть месяцев. Медведев отказался его принимать.

31 июля «Фламенго» увеличил оффер до 16 миллионов евро + 20% от перепродажи. Однако гендиректор «Зенита» уперся и требует от красно-черных 18 миллионов евро», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.