«Медведев уперся»: новые данные о переговорах «Зенита» и «Фламенго» по трансферу Вендела

«Зенит» отклонил очередное предложение «Фалменго» по трансферу полузащитника Вендела.
«Фламенго» не оставляет попыток заполучить Вендела.
27-го июля самый популярный клуб Бразилии прислал официальное предложение на 15 миллионов евро. Трансфер предполагалось разбить на шесть частей, начиная от даты сделки – и далее по платежу каждые шесть месяцев. Медведев отказался его принимать.
31 июля «Фламенго» увеличил оффер до 16 миллионов евро + 20% от перепродажи. Однако гендиректор «Зенита» уперся и требует от красно-черных 18 миллионов евро», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова