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  • «Медведев уперся»: новые данные о переговорах «Зенита» и «Фламенго» по трансферу Вендела

«Медведев уперся»: новые данные о переговорах «Зенита» и «Фламенго» по трансферу Вендела

1 августа 2023, 12:17
3

«Зенит» отклонил очередное предложение «Фалменго» по трансферу полузащитника Вендела.

«Фламенго» не оставляет попыток заполучить Вендела.

27-го июля самый популярный клуб Бразилии прислал официальное предложение на 15 миллионов евро. Трансфер предполагалось разбить на шесть частей, начиная от даты сделки – и далее по платежу каждые шесть месяцев. Медведев отказался его принимать.

31 июля «Фламенго» увеличил оффер до 16 миллионов евро + 20% от перепродажи. Однако гендиректор «Зенита» уперся и требует от красно-черных 18 миллионов евро», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

  • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
  • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
  • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Фламенго Зенит Вендел
Комментарии (3)
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JTherry
1690882207
"Медведев уперся" - собственно, поэтому и последовал вброс про "интерес" Наполи за 25 лимонов...) а торгуются с Фламенго за 18 лимонов..!)))
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paracetamol
1690892561
18 лямов мало, нужно больше 25, чтобы все окупилось!
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Garrincha58
1690892776
правильно делает это им не мелочь по карманам тырить
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