«Спартак» предложил 6 миллионов за защитника «Олимпиакоса»

«Спартак» сделал новое предложение по трансферу защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука.

По информации Gazzetta.gr, московский клуб предложил за 25-летнего молдаванина 6 миллионов евро. С учетом бонусов сумма трансфера превысит 7 миллионов евро.

Рябчук получит контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. Он будет зарабатывать 2 миллиона евро в год.