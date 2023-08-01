«Спартак» предложил 6 миллионов за защитника «Олимпиакоса»

«Спартак» сделал новое предложение по трансферу защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука.
По информации Gazzetta.gr, московский клуб предложил за 25-летнего молдаванина 6 миллионов евро. С учетом бонусов сумма трансфера превысит 7 миллионов евро.
Рябчук получит контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. Он будет зарабатывать 2 миллиона евро в год.
- Рябчук в «Олимпиакосе» с января 2021 года.
- Он провел 120 матчей, забил 3 гола и сделал 10 ассистов.
- Рыночная стоимость защитника – 4 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»