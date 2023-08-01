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    • «Спартак» предложил 6 миллионов за защитника «Олимпиакоса»

    «Спартак» предложил 6 миллионов за защитника «Олимпиакоса»

    «Спартак» сделал новое предложение по трансферу защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука.

    По информации Gazzetta.gr, московский клуб предложил за 25-летнего молдаванина 6 миллионов евро. С учетом бонусов сумма трансфера превысит 7 миллионов евро.

    Рябчук получит контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. Он будет зарабатывать 2 миллиона евро в год.

    • Рябчук в «Олимпиакосе» с января 2021 года.
    • Он провел 120 матчей, забил 3 гола и сделал 10 ассистов.
    • Рыночная стоимость защитника – 4 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2023 10:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 1 августа, 12:27

      агент цену набивает красная цена ему 3.5 ляма и зарплату как будто более 5 лет в команде

      2
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      Рейтинг: +30654

      JTherry 1 августа, 11:46

      не похоже на правду, что Олимпиакос хочет впарить Рябчука по цене Роджерио, по версии Gazzetta.gr...) Лукойл не согласует этот трансфер Малышеву, пусть макаронники губы закатают...))

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