Абаскаль раскритиковал календарь РПЛ

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль недоволен расписанием матчей своей команды.

«Оптимальный ли у нас состав? Надо задать вопрос организаторам турнира. Потому что календарь очень плохой. Не только для нас, но и для всех.

У нас такой график, что 5‑го, 8‑го и 11‑го августа у нас три матча и два из них на выезде, а это перелеты. Посмотрите, сколько дней у других команд между матчами.

В любом случае мы не будем сдаваться, потому что мы сильны», – сказал Абаскаль.