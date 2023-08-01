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    Абаскаль раскритиковал календарь РПЛ

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль недоволен расписанием матчей своей команды.

    «Оптимальный ли у нас состав? Надо задать вопрос организаторам турнира. Потому что календарь очень плохой. Не только для нас, но и для всех.

    У нас такой график, что 5‑го, 8‑го и 11‑го августа у нас три матча и два из них на выезде, а это перелеты. Посмотрите, сколько дней у других команд между матчами.

    В любом случае мы не будем сдаваться, потому что мы сильны», – сказал Абаскаль.

    • «Спартак» – единственная команда, стартовавшая в российском сезоне с 3 побед.
    • Следующий соперник москвичей – «Рубин» (5 августа).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.08.2023 00:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 1 августа, 12:45

      да и все перелеты через Душанбе

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      Рейтинг: +635

      cska1948 1 августа, 09:13

      Интересно, как Абаскаль связывает между собой качество своих футболистов с календарём чемпионата?

      0
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      Рейтинг: +2572

      моэм 1 августа, 07:31

      Абаскалю надо бы критиковать подписавшее календарь руководство Спартака ...а боишься , так молчи в тряпочку .

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      Рейтинг: +1824

      Таврида 1 августа, 05:22

      В РФС подумали над претензиями Абаскаля и перенесли эти матчи на 5 декабря, 8 января и 11 февраля. "Шоб игроки не уставали и не потели" - прокомментировали свое решение футбольные чиновники.

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      Рейтинг: +1835

      GermanVo 1 августа, 04:05

      Не надо ныть. У тебя почти два состава в команде. Хотелось бы узнать, почему у команды такой недонастрой был. Ошибок куча не из-за усталости.

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