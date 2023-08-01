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Абаскаль раскритиковал календарь РПЛ

1 августа 2023, 00:31
5

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль недоволен расписанием матчей своей команды.

«Оптимальный ли у нас состав? Надо задать вопрос организаторам турнира. Потому что календарь очень плохой. Не только для нас, но и для всех.

У нас такой график, что 5‑го, 8‑го и 11‑го августа у нас три матча и два из них на выезде, а это перелеты. Посмотрите, сколько дней у других команд между матчами.

В любом случае мы не будем сдаваться, потому что мы сильны», – сказал Абаскаль.

  • «Спартак» – единственная команда, стартовавшая в российском сезоне с 3 побед.
  • Следующий соперник москвичей – «Рубин» (5 августа).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (5)
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GermanVo
1690851942
Не надо ныть. У тебя почти два состава в команде. Хотелось бы узнать, почему у команды такой недонастрой был. Ошибок куча не из-за усталости.
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Таврида
1690856573
В РФС подумали над претензиями Абаскаля и перенесли эти матчи на 5 декабря, 8 января и 11 февраля. "Шоб игроки не уставали и не потели" - прокомментировали свое решение футбольные чиновники.
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моэм
1690864305
Абаскалю надо бы критиковать подписавшее календарь руководство Спартака ...а боишься , так молчи в тряпочку .
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cska1948
1690870437
Интересно, как Абаскаль связывает между собой качество своих футболистов с календарём чемпионата?
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alefreddy
1690883146
да и все перелеты через Душанбе
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