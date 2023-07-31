Стало известно, каким образом «Барселона» объявит «войну» «ПСЖ»

«Барселона» готова объявить войну «ПСЖ» в случае выкупа вингера Усмана Дембеле.
Французский клуб близок к активации выкупа Дембеле за 50 миллионов евро. Вингер уже согласился перейти в «ПСЖ».
По информации Mundo Deportivo, если «ПСЖ» активирует опцию выкупа вингера, то «Барселона» обратится в УЕФА с требованием провести расследование о соответствии парижан требованиям финансового фэйр-плей.
«Барселона» хочет, чтобы УЕФА выяснил, откуда «ПСЖ» берет деньги.
- В прошлом сезоне Дембеле забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 35 матчах.
- Он в «Барселоне» с 2017 года.
- Рыночная стоимость вингера – 60 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo