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    • Стало известно, каким образом «Барселона» объявит «войну» «ПСЖ»

    Стало известно, каким образом «Барселона» объявит «войну» «ПСЖ»

    «Барселона» готова объявить войну «ПСЖ» в случае выкупа вингера Усмана Дембеле.

    Французский клуб близок к активации выкупа Дембеле за 50 миллионов евро. Вингер уже согласился перейти в «ПСЖ».

    По информации Mundo Deportivo, если «ПСЖ» активирует опцию выкупа вингера, то «Барселона» обратится в УЕФА с требованием провести расследование о соответствии парижан требованиям финансового фэйр-плей.

    «Барселона» хочет, чтобы УЕФА выяснил, откуда «ПСЖ» берет деньги.

    • В прошлом сезоне Дембеле забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 35 матчах.
    • Он в «Барселоне» с 2017 года.
    • Рыночная стоимость вингера – 60 миллионов евро.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 15:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2502

      Maxi_7 5 минут назад

      Обратиться в уефа, чтобы они провели расследование в отношении клуба, хозяином которого является один из руководящих лиц в уефа... дебилизм крепчал, что ещё сказать...)

      0
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      Рейтинг: +14800

      Skull_Boy 18 минут назад

      50 млн это такие большие деньги для "гранда"))), но у Барсы и таких нет

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