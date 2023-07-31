«Барселона» готова объявить войну «ПСЖ»

Отношения между «Барселоной» и «ПСЖ» накаляются.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта готов объявить войну чемпиону Лиги 1.

Причина – решение парижан выкупить Усмана Дембеле, активировав отступные в контракте вингера.

«Барса» очень хотела сохранить Дембеле, но не смогла соперничать с «ПСЖ» в части предложенной игроку зарплаты.