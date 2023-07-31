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    «Барселона» готова объявить войну «ПСЖ»

    Отношения между «Барселоной» и «ПСЖ» накаляются.

    Президент каталонского клуба Жоан Лапорта готов объявить войну чемпиону Лиги 1.

    Причина – решение парижан выкупить Усмана Дембеле, активировав отступные в контракте вингера.

    «Барса» очень хотела сохранить Дембеле, но не смогла соперничать с «ПСЖ» в части предложенной игроку зарплаты.

    • В прошлом сезоне Дембеле забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 35 матчах.
    • Он в «Барселоне» с 2017 года.
    • Рыночная стоимость вингера – 60 миллионов евро.

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    Источник: RMC Sport

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14799

      Skull_Boy 9 минут назад

      А кто в этом виноват, если не тупой менеджмент испанцев

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      Рейтинг: +23615

      Persona_non_Grata 36 минут назад

      Уважаемые модераторы - а почему у Вас вместо слово "в о й н а" не ***** ??? Не справедливо как-то ...

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