«Барселона» готова объявить войну «ПСЖ»

Отношения между «Барселоной» и «ПСЖ» накаляются.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта готов объявить войну чемпиону Лиги 1.

Причина – решение парижан выкупить Усмана Дембеле, активировав отступные в контракте вингера.

«Барса» очень хотела сохранить Дембеле, но не смогла соперничать с «ПСЖ» в части предложенной игроку зарплаты.

В прошлом сезоне Дембеле забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 35 матчах.

Он в «Барселоне» с 2017 года.

Рыночная стоимость вингера – 60 миллионов евро.

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