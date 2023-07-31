«Барселона» готова объявить войну «ПСЖ»

А кто в этом виноват, если не тупой менеджмент испанцев
Отношения между «Барселоной» и «ПСЖ» накаляются.
Президент каталонского клуба Жоан Лапорта готов объявить войну чемпиону Лиги 1.
Причина – решение парижан выкупить Усмана Дембеле, активировав отступные в контракте вингера.
«Барса» очень хотела сохранить Дембеле, но не смогла соперничать с «ПСЖ» в части предложенной игроку зарплаты.
- В прошлом сезоне Дембеле забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 35 матчах.
- Он в «Барселоне» с 2017 года.
- Рыночная стоимость вингера – 60 миллионов евро.