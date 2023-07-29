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Кобелев: «В «Динамо» не понимают, что такое футбол»

29 июля 2023, 19:54
3

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о ситуации в клубе после матча второго тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3).

  • Москвичи вели в 2 гола.
  • Летом команду принял Марцел Личка.
  • Кобелев приводил «Динамо» к бронзе РПЛ.

«В целом, если говорить в качестве болельщика, то получил удовольствие, было забито шесть голов. Мы увидели два разных тайма, в первом преимущество было у «Динамо», а во втором у «Крыльев». Самарцы приобрели очко, а «бело-голубые» потеряли два. Личка пришeл месяц назад, сразу он не станет чемпионом, такого не бывает.

Я уже говорил, что необходимо менять состав, сейчас в составе «Динамо» нет лидера. Нужно было докупать игрока в центре поля, авторитетного игрока, который смог бы руководить во время игры. Вместо этого они взяли Эли Дасу, который не нужен был, и Муми Нгамале на позицию, где играли Вячеслав Грулeв или Арсен Захарян. Эти трансферы – системные ошибки для клуба, люди не понимают, что такое футбол. После месяца работа обвинять Личку будет в корне неверно.

Клубу необходимы трансферы, которые придадут баланс команде. Нынешний состав готов бороться за пятое, шестое или седьмое место», – сказал Кобелев.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Динамо Кобелев Андрей
Комментарии (3)
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моэм
1690652101
Тренер не виноват ...тогда кто ???....я скажу что виноваты СТАРЫЕ ЧЛЕНЫ совета динамо....видимо Кобелев просто боится называть истинных виновников кадрового бардака в Динамо .
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1690706362
Степашка с Хрюшей виноваты.
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Deleted user
1694553646
sala703533
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