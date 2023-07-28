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    Н’Дойе объяснил нелюбовь фанатов «Локо» к Смородской

    Бывший нападающий «Локомотива» Даме Н’Дойе высказался об отношении фанатов к экс-президенту клуба Ольге Смородской.

    – Фанаты плохо относились к Смородской.

    – Это просто эмоции. Думаю, в болельщиках слишком много любви к клубу. Они всегда хотят, чтобы их команда побеждала. И ревнуют, когда выигрывают другие, и говорят: «Почему не моя команда в топе?». Нужно относиться к ним с пониманием.

    • Смородская была в клубе в 2010-2016 годах.
    • При ней «Локо» выиграл Кубок России.
    • Н’Дойе на этой неделе участвовал в саммите «Россия-Африка».

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    Источник: Sport24

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