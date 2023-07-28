Н’Дойе объяснил нелюбовь фанатов «Локо» к Смородской

Бывший нападающий «Локомотива» Даме Н’Дойе высказался об отношении фанатов к экс-президенту клуба Ольге Смородской.

– Фанаты плохо относились к Смородской.

– Это просто эмоции. Думаю, в болельщиках слишком много любви к клубу. Они всегда хотят, чтобы их команда побеждала. И ревнуют, когда выигрывают другие, и говорят: «Почему не моя команда в топе?». Нужно относиться к ним с пониманием.