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    Н’Дойе охарактеризовал Смородскую двумя словами

    Бывший нападающий «Локомотива» Даме Н’Дойе высказался об экс-президенте клуба Ольге Смородской.

    – Когда ты играл в «Локомотиве», клубом управляла Ольга Смородская. Ты ее запомнил со знаком плюс или минус?

    – Смородская – очень сильная и умная женщина, победитель по натуре. Она много и упорно работала, старалась построить команду, заработать денег для клуба. Именно во время ее руководства мы были максимально близки к победе в чемпионате. У Смородской была отличная стратегия для развития клуба.

    – И много эмоций.

    – Она всегда искренне переживала за команду и хотела победы в каждом матче. Когда «Локомотив» выигрывал, она выглядела очень счастливой и широко улыбалась. После поражений грустила пару дней, а потом возвращалась с новой волной мотивации.

    Еще она всегда спрашивала, нуждаемся ли мы в чем-то, много разговаривала с нами, поддерживала. Мы все чувствовали: у «Локо» сильный президент. Смородская делала все для того, чтобы клуб был успешным. Это положительно сказывалось на команде. Она всегда была рядом, направляла на верный путь. Верила в нас, что бы ни случалось.

    • Смородская была в клубе в 2010-2016 годах.
    • При ней «Локо» выиграл Кубок России.
    • Н’Дойе на этой неделе участвовал в саммите «Россия-Африка».

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    Источник: Sport24

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