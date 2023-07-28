Н’Дойе охарактеризовал Смородскую двумя словами

Бывший нападающий «Локомотива» Даме Н’Дойе высказался об экс-президенте клуба Ольге Смородской.

– Когда ты играл в «Локомотиве», клубом управляла Ольга Смородская. Ты ее запомнил со знаком плюс или минус?

– Смородская – очень сильная и умная женщина, победитель по натуре. Она много и упорно работала, старалась построить команду, заработать денег для клуба. Именно во время ее руководства мы были максимально близки к победе в чемпионате. У Смородской была отличная стратегия для развития клуба.

– И много эмоций.

– Она всегда искренне переживала за команду и хотела победы в каждом матче. Когда «Локомотив» выигрывал, она выглядела очень счастливой и широко улыбалась. После поражений грустила пару дней, а потом возвращалась с новой волной мотивации.

Еще она всегда спрашивала, нуждаемся ли мы в чем-то, много разговаривала с нами, поддерживала. Мы все чувствовали: у «Локо» сильный президент. Смородская делала все для того, чтобы клуб был успешным. Это положительно сказывалось на команде. Она всегда была рядом, направляла на верный путь. Верила в нас, что бы ни случалось.