Ловчев: «Дзюба перерос футбол, ему стало тесно»

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал последние слова Артема Дзюбы. Он отказался общаться с журналистами и сказал, что у них одна «желтуха».

«Замечания по «скучным, неинтересным вопросам и желтухе» говорят о том, что Артeм перерос сам футбол, ему здесь стало тесно, появилось что-то ещe, что влечeт, интересует больше. Не слышал такого, чтобы Артeм говорил подобное около шесть–семь месяцев назад, когда вернулся в Россию и старался попасть в команды – а никто, что было дико и странно, не брал.

Сейчас у него всe в порядке. Его всюду много – беру утюг дома, а там Дзюба. А когда вдруг интерес затухает, он сам попадает в дурацкие истории.

Если бы вдруг все отказались с ним говорить, разговаривать пришлось бы с самим собой, а это уже нехорошо. По большому счeту, в тяжeлые кризисные моменты именно журналисты выручали его, давали слово – в том числе и перед чемпионатом мира в 2018 году, когда было непонятно, едет ли он. Артeм ведь пропустил Кубок Конфедераций, и мы помним те отношения со Станиславом Черчесовым – они были непростые.

Любой спортсмен хочет, чтобы он был заметен. Время такое сейчас. Не нравятся вопросы – дай отличные интересные и содержательные ответы, только и всего», – написал Ловчев.