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    Ловчев: «Дзюба перерос футбол, ему стало тесно»

    Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал последние слова Артема Дзюбы. Он отказался общаться с журналистами и сказал, что у них одна «желтуха».

    «Замечания по «скучным, неинтересным вопросам и желтухе» говорят о том, что Артeм перерос сам футбол, ему здесь стало тесно, появилось что-то ещe, что влечeт, интересует больше. Не слышал такого, чтобы Артeм говорил подобное около шесть–семь месяцев назад, когда вернулся в Россию и старался попасть в команды – а никто, что было дико и странно, не брал.

    Сейчас у него всe в порядке. Его всюду много – беру утюг дома, а там Дзюба. А когда вдруг интерес затухает, он сам попадает в дурацкие истории.

    Если бы вдруг все отказались с ним говорить, разговаривать пришлось бы с самим собой, а это уже нехорошо. По большому счeту, в тяжeлые кризисные моменты именно журналисты выручали его, давали слово – в том числе и перед чемпионатом мира в 2018 году, когда было непонятно, едет ли он. Артeм ведь пропустил Кубок Конфедераций, и мы помним те отношения со Станиславом Черчесовым – они были непростые.

    Любой спортсмен хочет, чтобы он был заметен. Время такое сейчас. Не нравятся вопросы – дай отличные интересные и содержательные ответы, только и всего», – написал Ловчев.

    • В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
    • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах минувшего сезона.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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