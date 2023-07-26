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    • В «Локомотиве» назвали трех игроков, которых не продадут летом

    В «Локомотиве» назвали трех игроков, которых не продадут летом

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных выделил трех игроков, которые точно не будут проданы летом.

    «Пиняев – игрок «Локомотива», никаких предложений по нему мы не получали.

    Мы рассчитываем, что игроки «Локомотива» проведут сезон в команде. Если будут по кому-то какие-то уникальные предложения, конечно, мы будем рассматривать.

    Есть футболисты «Локомотива», предложения по которым летом мы не будем рассматривать. В этом списке есть Сергей Пиняев, Артем Дзюба и Дмитрий Баринов», – сказал Нагорных.

    • Пиняевым интересуется «Зенит».
    • У Дзюбы еще год контракта.
    • Баринова зимой хотел купить «Бешикташ».

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +223

      _-G-F-_ 17 минут назад

      А по Карпукасу значит принимают? Как по мне, это более ценный игрок, чем тот же Дзюба.

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