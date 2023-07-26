В «Локомотиве» назвали трех игроков, которых не продадут летом

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных выделил трех игроков, которые точно не будут проданы летом.

«Пиняев – игрок «Локомотива», никаких предложений по нему мы не получали.

Мы рассчитываем, что игроки «Локомотива» проведут сезон в команде. Если будут по кому-то какие-то уникальные предложения, конечно, мы будем рассматривать.

Есть футболисты «Локомотива», предложения по которым летом мы не будем рассматривать. В этом списке есть Сергей Пиняев, Артем Дзюба и Дмитрий Баринов», – сказал Нагорных.