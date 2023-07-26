Баринов прокомментировал слова Дзюбы и Слуцкого про себя – они назвали Дмитрия «туповатым»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о словах Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого в свой адрес.

Они назвали его «туповатым».

Дзюба и Баринов с зимы играют в одном клубе.

Дмитрий – воспитанник «Локо».

– Вас задело это?

– Ни капельки.

– Восприняли спокойно?

– Конечно. Это шоу.

– Шоу?

– Конечно.

– Как бы вы назвали Слуцкого и Дзюбу?

– Так бы не назвал, как они меня назвали.

– Умные ребята, да?

– Им виднее. Я так скажу.

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