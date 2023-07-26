Баринов прокомментировал слова Дзюбы и Слуцкого про себя – они назвали Дмитрия «туповатым»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о словах Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого в свой адрес.
- Они назвали его «туповатым».
- Дзюба и Баринов с зимы играют в одном клубе.
- Дмитрий – воспитанник «Локо».
– Вас задело это?
– Ни капельки.
– Восприняли спокойно?
– Конечно. Это шоу.
– Шоу?
– Конечно.
– Как бы вы назвали Слуцкого и Дзюбу?
– Так бы не назвал, как они меня назвали.
– Умные ребята, да?
– Им виднее. Я так скажу.
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Источник: «РБ Спорт»