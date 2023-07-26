Стала известна зарплата Захаряна в «Лацио»

«Лацио» ведет переговоры с «Динамо» по трансферу полузащитника Арсена Захаряна.
По информации инсайдера Николо Скиры, в случае перехода россиянин получит контракт до 2028 года с зарплатой 1,8 миллиона евро за сезон.
Сообщалось, что стороны согласовали переезд Захаряна в Италию за 10+4 миллиона евро.
- Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
- В прошлом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
- Ранее его пытались купить «Челси», «Аякс», «Фейеноорд», «Галатасарай».
Источник: «Бомбардир»