Черчесов ответил на вопрос, когда вернется к тренерской работе

Бывший главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о своем будущем после увольнения из венгерского клуба.

«Разговоров о работе пока не было, а в моих ближайших планах – закончить дела в Будапеште. Затем мы с моим штабом спокойно подведем итоги нашей работы в «Ференцвароше», чтобы двинуться дальше с учетом того полезного опыта, который здесь приобрели.

Ну и раз возникла такая непредвиденная пауза в работе, буду счастлив заполнить ее общением с семьей и друзьями.

Хочу пожелать «Ференцварошу» и его болельщикам удачи и новых титулов. А также поблагодарить всех за хорошее отношение на протяжении полутора лет, что наш штаб трудился в Будапеште», – сказал Черчесов.