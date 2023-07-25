Черчесов ответил на вопрос, когда вернется к тренерской работе

Бывший главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о своем будущем после увольнения из венгерского клуба.
«Разговоров о работе пока не было, а в моих ближайших планах – закончить дела в Будапеште. Затем мы с моим штабом спокойно подведем итоги нашей работы в «Ференцвароше», чтобы двинуться дальше с учетом того полезного опыта, который здесь приобрели.
Ну и раз возникла такая непредвиденная пауза в работе, буду счастлив заполнить ее общением с семьей и друзьями.
Хочу пожелать «Ференцварошу» и его болельщикам удачи и новых титулов. А также поблагодарить всех за хорошее отношение на протяжении полутора лет, что наш штаб трудился в Будапеште», – сказал Черчесов.
- Черчесов проработал в Будапеште полтора года.
- Он дважды привел команду к чемпионству.
- «Ференцварош» вылетел из Лиги чемпионов по итогам 1-го отборочного раунда.
- Они дома были разгромлены «Клаксвиком» (Фарерские острова) со счетом 0:3.
Источник: «Спорт-Экспресс»