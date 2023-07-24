Медведев рассказал о планах «Зенита» после продажи Малкома

Вместо одного, купят "десять н.е.г.р.и.т.я.т ))).
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал понять, что клуб купит новых игроков после ухода Малкома.
«Наличие минимум двух высококлассных футболистов на каждую позицию – это предпосылка для побед. Горячку пороть необходимости нет, поскольку трансферное окно [еще не закрывается]. Мы изучим, какие возможности есть.
Думаю, получив это известие, многие игроки будут заинтересованы в том, чтобы дать нам свои предложения. Мы не будем разделять наши интересы по национальному признаку и гражданству», – сказал Медведев.
- Малком перейдет в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
- Это самая дорогая продажа в истории РПЛ.