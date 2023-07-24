Медведев рассказал о планах «Зенита» после продажи Малкома

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал понять, что клуб купит новых игроков после ухода Малкома.

«Наличие минимум двух высококлассных футболистов на каждую позицию – это предпосылка для побед. Горячку пороть необходимости нет, поскольку трансферное окно [еще не закрывается]. Мы изучим, какие возможности есть.

Думаю, получив это известие, многие игроки будут заинтересованы в том, чтобы дать нам свои предложения. Мы не будем разделять наши интересы по национальному признаку и гражданству», – сказал Медведев.