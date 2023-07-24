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    • Медведев рассказал о планах «Зенита» после продажи Малкома

    Медведев рассказал о планах «Зенита» после продажи Малкома

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал понять, что клуб купит новых игроков после ухода Малкома.

    «Наличие минимум двух высококлассных футболистов на каждую позицию – это предпосылка для побед. Горячку пороть необходимости нет, поскольку трансферное окно [еще не закрывается]. Мы изучим, какие возможности есть.

    Думаю, получив это известие, многие игроки будут заинтересованы в том, чтобы дать нам свои предложения. Мы не будем разделять наши интересы по национальному признаку и гражданству», – сказал Медведев.

    • Малком перейдет в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
    • Это самая дорогая продажа в истории РПЛ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5697

      neim 35 минут назад

      Вместо одного, купят "десять н.е.г.р.и.т.я.т ))).

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      Рейтинг: -87

      Zenit2312 50 минут назад

      Покупать однозначно бразильцев , молодых по возможности жадных до денег. Вырастим и продадим как бройлеров. Европа нам не светит . Чемпионат наш надолго. Значит надо заробатовать.

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