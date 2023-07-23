«Пари НН» – об удалении в матче с «Зенитом»: «Это не пройдет бесследно»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался об удалении своего защитника Виктора Александрова в матче первого тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Мы будем задавать вопросы судейскому корпусу по красной карточке, которая и определила исход матча. Хоть и настрой ребят до конца игры был очень энергичным. Тем не менее, играть в меньшинстве против чемпиона России – это и предопределяет исход подобных игр.

Дождемся понедельника и обязательно дадим официальную позицию от клуба по этой теме. Еще не приняли решение, будет ли это апелляция или в форме диалога. Но это не пройдет бесследно», – сказал функционер.