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  • «Пари НН» – об удалении в матче с «Зенитом»: «Это не пройдет бесследно»

«Пари НН» – об удалении в матче с «Зенитом»: «Это не пройдет бесследно»

23 июля 2023, 00:31
49

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался об удалении своего защитника Виктора Александрова в матче первого тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Мы будем задавать вопросы судейскому корпусу по красной карточке, которая и определила исход матча. Хоть и настрой ребят до конца игры был очень энергичным. Тем не менее, играть в меньшинстве против чемпиона России – это и предопределяет исход подобных игр.

Дождемся понедельника и обязательно дадим официальную позицию от клуба по этой теме. Еще не приняли решение, будет ли это апелляция или в форме диалога. Но это не пройдет бесследно», – сказал функционер.

  • Матч в поле судил Сергей Иванов.
  • Сначала он показал Александрову желтую, а после просмотра видео изменил ее на красную.
  • Мелик-Гусейнов пришел в «Пари НН» на этой неделе. Он бывший министр здравоохранения Нижегородской области.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Нижний Новгород
Комментарии (49)
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Боров мясной
1690087633
Должен был желтую оставить.
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1690088528
Да пройдёт это бесследно. И то ли ещё будет, сейчас если всё же продадут Малкома, Клаудиньо и Вендела, а тренерский гений Семака не придумает, что с этим делать, вот тогда в ход пойдёт план Б "судейский". По этому моменту - само собой это только жёлтая за грубый фол и никакой красной за фол ПН тут и близко нет, Бакаев двигается под большим углом к воротам, плюс есть подстраховка.
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Enter2006
1690092863
Мюллер сказал красная - значит красная. Вот такой футбол а ля КНДР
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subbotaspartak
1690095633
Чемпионат толком не начался, но уже началось...
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Baggio1986
1690095999
Какая красная карточка и выход один на один???? Он вбегал с угла штрафной,а на одной линии с ним были защитники и нападающие по центру. Клоунада с первого тура началась....
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seth343
1690097556
С первого матча дали всем всё понять.
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Добрый Бобер
1690097729
Б..ть, отдайте сразу золотые медали "Зениту" и пусть они между собой двусторонки гоняют, дайте на честный футбол посмотреть!
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волчарик
1690098496
Сложилось впечатление,что спартаковские болельщики знают правила лучше судей.
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Челнинец
1690099856
А толку всё равно не будет, везде Газпром сидит, отмажут
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ivany4
1690100347
Вот о чем подумалось, после прочтения комментов. По каким правилам играем - не знает никто, у судей одни, у экранных балаболов другие, у болельщиков третьи. И второе, из-за фанди такой вой подняли, будто их девственности лишают. А когда платят деньги, и у них на глазах судья что хочет, то и делает - скромные укусы в комментах. Вывод - стреляют по воробьям. Думаю если на пару домашних игр, в знак протеста судейскому произволу, стадион в Нижнем будет пустой, то следующем проколе судей, Юран уведет команду с поля, с гордо поднятой головой.
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