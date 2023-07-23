Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Пари НН» – об удалении в матче с «Зенитом»: «Это не пройдет бесследно»

    «Пари НН» – об удалении в матче с «Зенитом»: «Это не пройдет бесследно»

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался об удалении своего защитника Виктора Александрова в матче первого тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

    «Мы будем задавать вопросы судейскому корпусу по красной карточке, которая и определила исход матча. Хоть и настрой ребят до конца игры был очень энергичным. Тем не менее, играть в меньшинстве против чемпиона России – это и предопределяет исход подобных игр.

    Дождемся понедельника и обязательно дадим официальную позицию от клуба по этой теме. Еще не приняли решение, будет ли это апелляция или в форме диалога. Но это не пройдет бесследно», – сказал функционер.

    • Матч в поле судил Сергей Иванов.
    • Сначала он показал Александрову желтую, а после просмотра видео изменил ее на красную.
    • Мелик-Гусейнов пришел в «Пари НН» на этой неделе. Он бывший министр здравоохранения Нижегородской области.

    Новости по теме
    Все удары «Зенита» в створ в матче с «Пари НН» стали голевыми – они принадлежат одному игроку
    Юран – об удалении у «Пари НН»: «Будь такой же фол у «Зенита», даже желтой не было бы» 26
    РПЛ. «Зенит» в большинстве победил «Пари НН» (2:0) благодаря дублю Кассьерры 71
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 