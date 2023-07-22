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    • «Люди устали, но мы не можем сдаваться»: Зинченко – о конфликте на Украине

    «Люди устали, но мы не можем сдаваться»: Зинченко – о конфликте на Украине

    Футболист «Арсенала» Александр Зинченко порассуждал о настроении людей на Украине.

    «Мы используем футбол, чтобы наилучшим образом представлять нашу страну.

    Очень важно послать сигнал остальному миру и украинскому народу, остающемуся там, сказать: «Вы не одиноки».

    Люди устали от этого конфликта (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – примечание «Бомбардира»), но мы не можем сдаваться. Мы должны бороться за нашу свободу.

    Я и представить себе не мог, что такое может произойти в 2023 году. Нам нужно держаться вместе и бороться до конца», – сказал Зинченко.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2493

      Maxi_7 9 минут назад

      Зина... люди не устали... люди умирают... пока ты засовываешь очередной бутерброд с чёрной икрой в свою хлеборезку в своей роскошной вилле, подначивая других не сдаваться (продолжать умирать)... наверное в голове Зины это сродни футбольному матчу... чего ещё ждать от футболёра, которому невдомёк, что если ты проиграл на во**не, то отыграться уже не получится...
      А чтобы делать такие заявления нужно как минимум самому быть там - на фронте. А не делать вид, что ты на равне с теми, кто сейчас отдают свою жизнь, отправляя подачки в виде части своей зп в Украину.

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      Рейтинг: +15077

      R_a_i_n 36 минут назад

      Когда Украина вторгалась в Ирак и Сирию позорная Зина молчала в тряпку. А вот когда сама Украина стала получать по сусалам за слепое повиновение дяде Сэму, позорная Зина раскукарекалась.

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      Рейтинг: +5232

      neveldomha 59 минут назад

      Свобода для какела - это американское рабство. Ну и дохните тогда за своего господина.Мясо для дяди Сэма.

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      Рейтинг: +5394

      fakeid 1 час назад

      плакал в очередной раз, небось, когда давал интервью. нужно же выдавить слезу, давая интервью европейским агентствам.

      1
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      Рейтинг: +4256

      raritet 1 час назад

      Иногда лучше промолчать чем футболить набившие оскомину лозунги , которые всему миру вдалбливает дедушка Байден. Но того понять можно. Старческая деменция в сочетании с алчностью дают вот такой антироссийский выверт. А Зинченко вроде и не стар, а времени учить историю не было. Скорее всего и Льва Толстого не читал и не слышал про матроса Кошкина.

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      Рейтинг: +15077

      R_a_i_n > raritet 33 минуты назад

      Откуда ему знать русскую классику.
      Фраза : "Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи" тоже вряд ли ему говорит о чем-то.

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      Рейтинг: +39

      Al Dagistani 1 час назад

      А шо не пойти помочь своим)

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      Рейтинг: +361

      Айболид 1 час назад

      Вам "начальство" заморское ваше сказало - "до последнего хохла" , значит готовьтесь . Ну или клешни в гору .

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      Рейтинг: +8004

      Томик 1 час назад

      Вместе? В смысле всем ехать в англию и играть в футбол? Там на вас местов нема на всех.

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      Рейтинг: +14763

      Skull_Boy 2 часа назад

      Особенно ты устал

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      Рейтинг: +4944

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Это англичане устали, и европейцы тоже, но никак не х.охлы, ибо они ходят как зомби)
      https://www.youtube.com/watch?v=zsfBALEC9RE

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