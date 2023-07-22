«Люди устали, но мы не можем сдаваться»: Зинченко – о конфликте на Украине

Футболист «Арсенала» Александр Зинченко порассуждал о настроении людей на Украине.

«Мы используем футбол, чтобы наилучшим образом представлять нашу страну.

Очень важно послать сигнал остальному миру и украинскому народу, остающемуся там, сказать: «Вы не одиноки».

Люди устали от этого конфликта (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – примечание «Бомбардира»), но мы не можем сдаваться. Мы должны бороться за нашу свободу.

Я и представить себе не мог, что такое может произойти в 2023 году. Нам нужно держаться вместе и бороться до конца», – сказал Зинченко.