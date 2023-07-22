Зина... люди не устали... люди умирают... пока ты засовываешь очередной бутерброд с чёрной икрой в свою хлеборезку в своей роскошной вилле, подначивая других не сдаваться (продолжать умирать)... наверное в голове Зины это сродни футбольному матчу... чего ещё ждать от футболёра, которому невдомёк, что если ты проиграл на во**не, то отыграться уже не получится...
А чтобы делать такие заявления нужно как минимум самому быть там - на фронте. А не делать вид, что ты на равне с теми, кто сейчас отдают свою жизнь, отправляя подачки в виде части своей зп в Украину.
Футболист «Арсенала» Александр Зинченко порассуждал о настроении людей на Украине.
«Мы используем футбол, чтобы наилучшим образом представлять нашу страну.
Очень важно послать сигнал остальному миру и украинскому народу, остающемуся там, сказать: «Вы не одиноки».
Люди устали от этого конфликта (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – примечание «Бомбардира»), но мы не можем сдаваться. Мы должны бороться за нашу свободу.
Я и представить себе не мог, что такое может произойти в 2023 году. Нам нужно держаться вместе и бороться до конца», – сказал Зинченко.