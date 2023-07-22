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  • «Люди устали, но мы не можем сдаваться»: Зинченко – о конфликте на Украине

«Люди устали, но мы не можем сдаваться»: Зинченко – о конфликте на Украине

22 июля 2023, 15:34
14

Футболист «Арсенала» Александр Зинченко порассуждал о настроении людей на Украине.

«Мы используем футбол, чтобы наилучшим образом представлять нашу страну.

Очень важно послать сигнал остальному миру и украинскому народу, остающемуся там, сказать: «Вы не одиноки».

Люди устали от этого конфликта (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – примечание «Бомбардира»), но мы не можем сдаваться. Мы должны бороться за нашу свободу.

Я и представить себе не мог, что такое может произойти в 2023 году. Нам нужно держаться вместе и бороться до конца», – сказал Зинченко.

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Источник: Sports.ru
Англия. Премьер-лига Арсенал Зинченко Александр
Комментарии (14)
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Вомбат
1690031720
Зачем открыты комментарии по этой заметке? Чтобы какие-нибудь пользователи нарушили какой-нибудь из недавно принятых у нас диких законов? И их можно было прихватить, вычислив по IP?
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_David_Villa_
1690036639
А шо не пойти помочь своим)
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raritet
1690037522
Иногда лучше промолчать чем футболить набившие оскомину лозунги , которые всему миру вдалбливает дедушка Байден. Но того понять можно. Старческая деменция в сочетании с алчностью дают вот такой антироссийский выверт. А Зинченко вроде и не стар, а времени учить историю не было. Скорее всего и Льва Толстого не читал и не слышал про матроса Кошкина.
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neveldomha
1690038162
Свобода для какела - это американское рабство. Ну и дохните тогда за своего господина.Мясо для дяди Сэма.
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R_a_i_n
1690039526
Когда Украина вторгалась в Ирак и Сирию позорная Зина молчала в тряпку. А вот когда сама Украина стала получать по сусалам за слепое повиновение дяде Сэму, позорная Зина раскукарекалась.
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Maxi_7
1690041133
Зина... люди не устали... люди умирают... пока ты засовываешь очередной бутерброд с чёрной икрой в свою хлеборезку в своей роскошной вилле, подначивая других не сдаваться (продолжать умирать)... наверное в голове Зины это сродни футбольному матчу... чего ещё ждать от футболёра, которому невдомёк, что если ты проиграл на во**не, то отыграться уже не получится... А чтобы делать такие заявления нужно как минимум самому быть там - на фронте. А не делать вид, что ты на равне с теми, кто сейчас отдают свою жизнь, отправляя подачки в виде части своей зп в Украину.
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Zenit_Zenit
1690045249
За какую к херам свободу вы, *****, « боретесь»? Вам ярмо на шею повесил залужный хозяин и в дупу прет. Дурак ты Зина. Иди окопы рой, сигнальщик хренов.
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Lilipyt
1690065355
ВЫ страдаете, боретесь за свободу, а я буду наилучшим образом показывать величие нашей страны сидя на скамейке
Ответить
russkiisergei
1690067368
ахахха. а он смешной!!! едь и защищай тогда, раз такой борец!!! чёрт пистапольный просто
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Oldtrafford83
1690088657
Очередной сопливый высер от этого лицемера, бедолага из последних сил держится)) Я и думаю чего у нас погода испортилась, оказывается этот петушара снова ныл что дождь сейчас пойдёт))
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