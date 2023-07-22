Быстров: «Через год снова увидим Кузяева в чемпионате России»

Владимир Быстров считает, что европейский этап карьеры Далера Кузяева окажется недолгим.
«В чемпионате Франции сумасшедшая конкуренция, поэтому ушедшего из «Зенита» в «Гавр» Далера Кузяева через год мы увидим в чемпионате России», – сказал Быстров.
- 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
- С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
- Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
- «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.
Источник: «Матч ТВ»