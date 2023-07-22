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    • Быстров: «Через год снова увидим Кузяева в чемпионате России»

    Быстров: «Через год снова увидим Кузяева в чемпионате России»

    Владимир Быстров считает, что европейский этап карьеры Далера Кузяева окажется недолгим.

    «В чемпионате Франции сумасшедшая конкуренция, поэтому ушедшего из «Зенита» в «Гавр» Далера Кузяева через год мы увидим в чемпионате России», – сказал Быстров.

    • 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
    • С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
    • Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
    • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5765

      Питерский князь 2 часа назад

      Вообще мог бы подождать, пока не испонится 35 лет!
      Тогда было бы еще смешней!
      :))))

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      Рейтинг: +7246

      Semenycch 2 часа назад

      Накушается заграницей по полной и вернется, если мозгов нет опытом других футболистов воспользоваться.

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