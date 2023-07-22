Быстров: «Через год снова увидим Кузяева в чемпионате России»

Владимир Быстров считает, что европейский этап карьеры Далера Кузяева окажется недолгим.

«В чемпионате Франции сумасшедшая конкуренция, поэтому ушедшего из «Зенита» в «Гавр» Далера Кузяева через год мы увидим в чемпионате России», – сказал Быстров.