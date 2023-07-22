Гаджиев назвал лучшего нападающего России в постсоветский период

Гаджи Гаджиев рассказал, какого форварда считает лучшим в истории современной России.

«С момента распада СССР я бы назвал лучшим нападающим Аршавина. Хотя это сложно, могу кого-то не вспомнить.

Аршавин – не классическая «девятка»? Да, были Павлюченко, Кирьяков, Колыванов, Радченко – хорошие форварды. Может быть, Бесчастных, но всe-таки были посильнее ребята. Ещe был Погребняк, которого можно отнести к этой группе.

Аршавин – не «девятка», но всe равно попадает в категорию нападающих. Я бы среди них всe-таки выделил его», – заявил Гаджиев.