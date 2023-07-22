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    • Гаджиев назвал лучшего нападающего России в постсоветский период

    Гаджиев назвал лучшего нападающего России в постсоветский период

    Гаджи Гаджиев рассказал, какого форварда считает лучшим в истории современной России.

    «С момента распада СССР я бы назвал лучшим нападающим Аршавина. Хотя это сложно, могу кого-то не вспомнить.

    Аршавин – не классическая «девятка»? Да, были Павлюченко, Кирьяков, Колыванов, Радченко – хорошие форварды. Может быть, Бесчастных, но всe-таки были посильнее ребята. Ещe был Погребняк, которого можно отнести к этой группе.

    Аршавин – не «девятка», но всe равно попадает в категорию нападающих. Я бы среди них всe-таки выделил его», – заявил Гаджиев.

    • 42-летний Аршавин – воспитанник «Зенита».
    • Помимо петербургского клуба, он выступал за «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
    • Футболист, становившийся бронзовым призером Евро-2008, закончил карьеру в декабре 2018 года.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 09:45
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      alefreddy 1 час назад

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