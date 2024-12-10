Аршавин объяснил прогресс Угальде

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин объяснил, почему спартаковец Манфред Угальде стал много забивать после лета.

«Угальде в «Спартаке» не хватало игрока, который подсунет мяч, где‑то отыграется в стенку. Манфред не тот футболист, который стоит в штрафной и ждет, когда ему навесят, он сам продавит и забьет.

Помню, что на сборах Угальде неплохо взаимодействовал с Квинси Промесом, а теперь Манфред нашел общий язык с Барко. Если посмотреть, то Угальде две трети голов забил одним касанием», – сказал Аршавин.

Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года за 13 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету форварда был 1 гол в 16 встречах в составе красно-белых.

Сейчас Угальде лидирует в списке бомбардиров РПЛ с 15 голами.

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