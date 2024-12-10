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    Аршавин объяснил прогресс Угальде

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин объяснил, почему спартаковец Манфред Угальде стал много забивать после лета.

    «Угальде в «Спартаке» не хватало игрока, который подсунет мяч, где‑то отыграется в стенку. Манфред не тот футболист, который стоит в штрафной и ждет, когда ему навесят, он сам продавит и забьет.

    Помню, что на сборах Угальде неплохо взаимодействовал с Квинси Промесом, а теперь Манфред нашел общий язык с Барко. Если посмотреть, то Угальде две трети голов забил одним касанием», – сказал Аршавин.

    • Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года за 13 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне на счету форварда был 1 гол в 16 встречах в составе красно-белых.
    • Сейчас Угальде лидирует в списке бомбардиров РПЛ с 15 голами.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.12.2024 11:47
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    Комментарии (9)
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    Скунсы питера
    1733822345
    да хоть двадцатью касаниями, главное не останавливаться, забивать дальше.
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    ...уефан
    1733822660
    ...объективно от Андрюши!...
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    andr45
    1733823324
    Именно об этом я и писал и в марте и в августе этого года, в то время, когда все эти теле- и прочие «експерты» крыли его последними словами) МОСТОВОЙ, неизвестно кто  «Спартак» развели с переходом Угальде» НАУМОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФК «ЛОКОМОТИВ» «Я против трансфера Угальде, это просто глупость. Кто-то решил расходовать деньги» КОРНЕЕВ, експерт ««Костариканец до сих пор стучится в стену, мечтая со своим агентом о том, что «Спартак» его отпустит и отдаст всю сумму, которая ему положена по контракту.» «Угальде — игрок момента, и сегодня он с пары рикошетов и забил. Тюкавин и Угальде находятся на разных планетах» МАЦУЕВ, експерт «Спартак» купил Угальде, «Зенит» – Педро. При всем уважении, их и сравнивать нельзя! Бразилец – настоящий самородок»
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    Январь 59
    1733823461
    В начале сезона Глушенков тоже показал высочайший уровень. В Ноябре Д.Кордоба рвал всех, Батраков на пике формы был конец октября до середины ноября. Угальде вышел на пик формы к середине ноября и до начала декабря ему не было равных. А что будет в начале марта - посмотрим в марте. Дай Бог что бы мировая политика не устроила апокалипсис.
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    NewLife
    1733828516
    Рыбак рыбака видит издалека))
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