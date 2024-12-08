Аршавин высказался о неназначенном пенальти «Краснодара» в ворота «Локомотива»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал эпизод в концовке матча «Краснодар» – «Локомотив» (0:0).

На 87-й минуте встречи защитник «Локо» Максим Ненахов сыграл рукой в штрафной площади.

Василий Казарцев после видеопросмотра не назначил пенальти из‑за фола Александра Черникова на Дмитрии Воробьеве.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев из-за споров с арбитрами получил красную карточку.

«Я понимаю чувства Мусаева, когда отматывают и находят какой‑то элемент. Думаю, при желании можно отматывать до утра и всегда находить повод для отмены», – сказал Аршавин.