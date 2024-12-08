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    • Аршавин высказался о неназначенном пенальти «Краснодара» в ворота «Локомотива»

    Аршавин высказался о неназначенном пенальти «Краснодара» в ворота «Локомотива»

    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал эпизод в концовке матча «Краснодар» – «Локомотив» (0:0).

    • На 87-й минуте встречи защитник «Локо» Максим Ненахов сыграл рукой в штрафной площади.
    • Василий Казарцев после видеопросмотра не назначил пенальти из‑за фола Александра Черникова на Дмитрии Воробьеве.
    • Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев из-за споров с арбитрами получил красную карточку.

    «Я понимаю чувства Мусаева, когда отматывают и находят какой‑то элемент. Думаю, при желании можно отматывать до утра и всегда находить повод для отмены», – сказал Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.12.2024 23:34
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    Комментарии (6)
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    andrei-sarap-yandex
    1733692631
    в ЗЕНИТе 2 ГОЛА ОТМЕНИЛИ и всё нормально...а тут не забили
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    Интерес
    1733692970
    А как вы хотели? Любишь гаджеты-не будь гадом!Смиритесь,дальше будет хуже-вживление электродов в опу,для оценки силы контакта,замера угла наклона корпуса,оставленной руки,достоверности падения,настроения в ходе матча и неуплаченные штрафы за нарушение ПДД...
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    JIEGEHDA
    1733695462
    Ну так отобрали с нарушением . И причем сразу пошла атака и пенальти . Всё чётко ясно по делу .
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    Борис34684
    1733726058
    Какой пенальти, там до руки фол был на жёлтую карточку.
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    Foxitkuban
    1733807389
    Иногда Аршавин говорит по делу. Скоро прийдем к тому, что судья в добавленное время будет объявлять: "На 3-ей минуте матча было касание футболки соперника, поэтому все голы отменяются".
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