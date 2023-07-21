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  • Билялетдинов назвал четыре команды, которые поспорят за чемпионство в новом сезоне РПЛ

Билялетдинов назвал четыре команды, которые поспорят за чемпионство в новом сезоне РПЛ

21 июля 2023, 17:37
2

Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от борьбы за победу в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Надеюсь, в этом сезоне у нас будет более конкурентная среда и три‑четыре команды будут бороться за чемпионство.

Какое‑то постоянство в нашем чемпионате может быть нарушено и любой может выстрелить в итоге, если правильно выстроить стратегию.

На мой взгляд, бороться (за золото) будут «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА.

«Спартак» каждый год обозначает, что будет бороться за Кубок и чемпионат. Однако мы видим, что получается это очень редко», – сказал Билялетдинов.

  • «Зенит» становился чемпионом в 5 последних сезонах подряд.
  • У петербургского клуба с отрывом самый дорогой состав в РПЛ (171,63 млн евро).
  • Ближайший преследователь – «Спартак» (101,38 млн евро).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Локомотив ЦСКА Билялетдинов Динияр
Комментарии (2)
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ЗаЖиМ
1689953928
"Пахтакор" чемпион! )) (с)https://yandex.ru/video/preview/11080732962744896888
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paracetamol
1689963193
А где Краснодар?
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