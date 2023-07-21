Билялетдинов назвал четыре команды, которые поспорят за чемпионство в новом сезоне РПЛ

Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от борьбы за победу в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Надеюсь, в этом сезоне у нас будет более конкурентная среда и три‑четыре команды будут бороться за чемпионство.

Какое‑то постоянство в нашем чемпионате может быть нарушено и любой может выстрелить в итоге, если правильно выстроить стратегию.

На мой взгляд, бороться (за золото) будут «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА.

«Спартак» каждый год обозначает, что будет бороться за Кубок и чемпионат. Однако мы видим, что получается это очень редко», – сказал Билялетдинов.