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    • Билялетдинов назвал четыре команды, которые поспорят за чемпионство в новом сезоне РПЛ

    Билялетдинов назвал четыре команды, которые поспорят за чемпионство в новом сезоне РПЛ

    Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от борьбы за победу в РПЛ в сезоне-2023/24.

    «Надеюсь, в этом сезоне у нас будет более конкурентная среда и три‑четыре команды будут бороться за чемпионство.

    Какое‑то постоянство в нашем чемпионате может быть нарушено и любой может выстрелить в итоге, если правильно выстроить стратегию.

    На мой взгляд, бороться (за золото) будут «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА.

    «Спартак» каждый год обозначает, что будет бороться за Кубок и чемпионат. Однако мы видим, что получается это очень редко», – сказал Билялетдинов.

    • «Зенит» становился чемпионом в 5 последних сезонах подряд.
    • У петербургского клуба с отрывом самый дорогой состав в РПЛ (171,63 млн евро).
    • Ближайший преследователь – «Спартак» (101,38 млн евро).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +238

      ЗаЖиМ 23 минуты назад

      "Пахтакор" чемпион! )) (с)https://yandex.ru/video/preview/11080732962744896888

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