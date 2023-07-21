Губерниев прокомментировал увольнение Черчесова из «Ференцвароша»

Случайность была бы 0-1, как это зачастую бывает, а не чистый слив с тремя мячами в первом тайме и этому вратарю надо радужный Оскар вручить за актерскую такую игру, где было 4 удара, 4 в створ и 3 гола
Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на увольнение главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.
- Венгры вылетели в 1-м раунде отбора Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика».
- Черчесов проработал в Будапеште полтора года.
- Он дважды привел команду к чемпионству.
«И на старуху бывает проруха. Все мы рассчитывали, что команда Черчесова пройдет дальше, но что поделаешь – так бывает. Выводы о том, что вдруг куда‑то исчезла тренерская квалификация Черчесова, я делать не буду. Результат не соответствует статусу ни Черчесова, ни «Ференцвароша», но это спорт. Будем надеяться, он продолжит работу в клубе и снова станет чемпионом Венгрии», – сказал Губерниев.