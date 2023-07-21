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    • Губерниев прокомментировал увольнение Черчесова из «Ференцвароша»

    Губерниев прокомментировал увольнение Черчесова из «Ференцвароша»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на увольнение главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

    • Венгры вылетели в 1-м раунде отбора Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика».
    • Черчесов проработал в Будапеште полтора года.
    • Он дважды привел команду к чемпионству.

    «И на старуху бывает проруха. Все мы рассчитывали, что команда Черчесова пройдет дальше, но что поделаешь – так бывает. Выводы о том, что вдруг куда‑то исчезла тренерская квалификация Черчесова, я делать не буду. Результат не соответствует статусу ни Черчесова, ни «Ференцвароша», но это спорт. Будем надеяться, он продолжит работу в клубе и снова станет чемпионом Венгрии», – сказал Губерниев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14757

      Skull_Boy 14 минут назад

      Случайность была бы 0-1, как это зачастую бывает, а не чистый слив с тремя мячами в первом тайме и этому вратарю надо радужный Оскар вручить за актерскую такую игру, где было 4 удара, 4 в створ и 3 гола

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